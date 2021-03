Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazioni oggi 4 marzo: jackpot da urlo, controlla i numeri vincenti di questo giovedì.

Tutto pronto per una nuova serata di estrazioni. Oggi, giovedì 4 marzo 2021, saranno estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, come sempre a partire dalle ore 20.00. I numeri più attesi sono quelli della sestina del Superenalotto che, questa sera, prevedono un jackpot da capogiro: a chi centra la combinazione vincente andrebbero ben 116,3 milioni di euro! Una cifra da capogiro, il jackpot cresce sempre di più. È da ormai tantissimi mesi che la sestina non viene centrata: nell’ultima estrazione sono mancati sia il 6 che il 5+, ma sono stati conquistati i 5, da 67 mila euro. Cosa aspettata a scoprire se questa sarà la vostra serata fortunata? Prendete la vostra schedina e in bocca al lupo a tutti!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazioni di oggi, giovedì 4 marzo 2021

Pronti a scoprire se questa sera la dea bendata sarà dalla vostra parte? Non vi resta che prendere le vostre schedine e controllare i numeri vincenti estratti questa sera, giovedì 4 marzo 2021. Si tratta della seconda estrazione per questa settimana: come sempre, infatti, le estrazioni sono previste per il martedì, il giovedì e il sabato sera. A partire dalle ore 20.00 di questa sera, saranno disponibili i numeri estratti del Lotto, di tutte le ruote pià quella Nazionale, la fortunata sestina del SuperEnalotto, compreso numero Jolly e numero Superstar, e i numeri vincenti del 10eLotto, con Numero Oro e Doppio Oro. Insomma, di combinazioni vincenti ce ne sono tantissime e i premi in palio sono davvero succulenti. La fortuna vi sorriderà questa sera? Non vi resta che controllare la vostra schedina! Buona fortuna a tutti!

I numeri del Lotto

BARI 24 23 64 69 25

CAGLIARI 81 36 90 73 47

FIRENZE 4 48 63 14 42

GENOVA 45 69 89 81 50

MILANO 36 44 39 10 23

NAPOLI 31 14 50 30 23

PALERMO 13 74 37 9 79

ROMA 54 14 23 70 40

TORINO 6 35 55 39 20

VENEZIA 69 1 34 89 77

NAZIONALE 15 24 31 80 13

2. I numeri del Superenalotto

Numeri Vincenti: 4 77 2 51 45 13

Numero Jolly: 5

Numero SuperStar: 64

3. I numeri del 10eLotto:

