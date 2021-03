Questa sera, sul palco dell’Artiston, lascerà di nuovo il pubblico a bocca aperto, questo è certo: sapete qual è il vero nome di Achille Lauro e perché ha scelto questo pseudonimo?

Originario di Verona, classe 1990, Achille Lauro è uno degli artisti che si è imposto all’attenzione del panorama musicale con il suo talento e la sua originalità. Per due volte ha partecipato a Sanremo mentre, per questa 71esima edizione, lo stiamo ammirando sul palco nelle vesti di super ospite. Non solo cantautore, abbiamo visto l’artista anche prendere parte a “Pechino express” nel 2017 e, inoltre, è autore di due libri editi da Rizzoli. Quest’anno, inoltre, ha partecipato a “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” per Amazon Prime Video. Talentuoso, originale, sempre in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, Achille Lauro è un volto amatissimo del panorama musicale: sapete qual è il suo vero nome e perché ha scelto questo pseudonimo? Scopritelo con noi!

Achille Lauro, perché questo pseudonimo e qual è il suo vero nome

Il vero nome del celebre artista è Lauro De Marinis e, secondo quanto si apprende da SkyTg24, il nome d’arte scelto sarebbe un incrocio tra l’eroe epico “Achille” e l’armatore napoletano, Achille Lauro. Sembrerebbe che il cantautore lo abbia scelto poiché, spesso, il suo nome di battesimo veniva associato appunto a quello del celebre armatore. E, di certo, si tratta di una scelta dal significato profondo che lascia il segno. Sembra, inoltre, che ad aver trasmesso la passione per la musica all’artista sia stato il fratello maggiore, anche lui nel campo, con cui Achille Lauro ha vissuto da adolescente. Questa sera, 5 Marzo, l’eccezionale cantautore calcherà di nuovo il palco di Sanremo 2021 come ha fatto ieri, quando aveva anticipato che: “Questa notte sarò il genere più incompreso della storia, il pop” come riportato da Adnkronos. Poche ore ancora, dunque, e la quarta serata del festival musicale andrà in onda per intrattenere il pubblico trepidante!

Conoscevate questi dettagli su Achille Lauro?