Beppe Braida è ufficialmente un concorrente dell’Isola dei Famosi: scopriamo meglio chi è.

Manca davvero poco al reality più atteso del 2021. Ebbene sì Ilary Blasi condurrà questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ad affiancarla in questa avventura due opinioniste di tutto rispetto che non le mandano certo a dire: Elettra Lamborghini e iva Zanicchi. La regina del Twerking e il totem della televisione italiana insieme per una conduzione tutta al femminile. Come inviato, che fungerà da ponte tra Honduras e Italia sarà invece il nuotatore Massimiliano Rosolino. Tutto pronto quindi, il cast è al completo e i naufraghi conosceranno inaugureranno l’isola tra pochi giorni. E noi non possiamo che presentarli tutti, ad uno ad uno. Questa è la volta di Beppe Braida. La sua comicità è esplosa a Colorado, ma cosa sappiamo di lui? Andiamo a conoscerlo meglio.

L’isola dei famosi, tra i naufraghi Beppe Braida: vita privata, carriera e libri

Giuseppe Braida, meglio noto come Beppe, nasce a Torino il 22 Novembre del ‘63. Nel 1989 già ha il cabaret nelle vene e partecipa a diversi spettacoli come comico. E nel 1991 partecipa anche al festival di Sanscemo, uno spettacolo mirato al divertimento e all’ironia dove si prendeva in giro in modo buffo il festival di Sanremo. La sua vena comica ha iniziato a fuoriuscire a Zelig, quando alla conduzione c’era Michelle Hunziker, Claudio Bisio e Vanessa incontrada. Fu amato dal pubblico fin da subito grazie al suo sketch “attentato” dove oggetto di parodia erano i conduttori dei tg italiani. Il successo è tale che da comico diventa conduttore di Colorado Revolution nel 2007, e di “tutti pazzi per la tele” insieme ad Antonella Clerici. Sempre sulla Rai partecipa come inviato nel programma “punto su di te”. Braida è stato anche autore di tre libri: “Edizione straordinaria. Minigozzi, ci sei??!?”, un libro che fa riflettere su quanto siano ingigantite e gonfiate certe notizie. Poi ancora “Attentato”, il titolo come il suo celebre sketch che l’ha reso noto. Pagine che vertono sulla satira dell’informazione di oggi. E infine “Scusate il disagio” dove parla di un uomo che continua a tormentarlo in tutti i suoi spettacoli. Dopo la conduzione di Saturday night from Milano e a Colorado, è stato assente per un po’ dalla televisione, dedicandosi maggiormente al teatro che lo hanno visto in giro per l’Italia intera nei suoi innumerevoli tour. Ora lo ritroviamo come concorrente ufficiale dell’isola dei famosi, pronto ad affrontare la vita da naufrago.

La sua vita privata ed Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo poco. Sembrerebbe che il 58 enne sia single ma non abbiamo notizie certe. Sicuramente non ha né moglie né figli. Ha un profilo Instagram molto curato dove conta un bel numero di follower, circa 17 mila follower. Ultimamente il comico ha postato anche una foto che lo ritrae in veste da naufrago. Non mancano i post ironici sul futuro adattamento e sopravvivenza sull’isola ma anche un post di ringraziamento per tutti i suoi fans e seguaci. Il suo numero di follower mirerà sicuramente ad aumentare in vista della sua partecipazione al reality. Nel caso di Beppe Braida parliamo del suo primo reality e quindi non possiamo che fargli un immenso in bocca al lupo!

Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione, voi?