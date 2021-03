Megghi Galo deve interrompere la gravidanza: il racconto su Instagram, pieno di dolore, è arrivato nelle ultime ore. Ecco il periodo buio che sta attraversando l’ex corteggiatrice.

Una storia davvero triste quella che abbiamo ascoltato poche ore fa. Megghi Galo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato il dolore che sta vivendo in questi giorni. Stava per diventare mamma ma qualcosa purtroppo non è andato per il verso giusto. Fidanzata con Alessandro Piscopo, la giovane era in dolce attesa: qualche giorno fa però la sua vita è stata colpita da un treno, come ha raccontato. Le sue parole piene di dolore hanno lasciato il segno. Ecco cosa le è accaduto.

Megghi Galo: “Dovrò interrompere la gravidanza”, le parole piene di dolore

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata ‘investita’ dal dolore. La giovane classe ’96 ha raccontato ai suoi follower di Instagram le bruttissime giornate che sta vivendo. “Qualche giorno fa la mia colorata vita è stata colpita da un treno. Treno fatto di dolore, angoscia, oscurità. Il mio bambino non ce la fa. E’ troppo forte per morire ma troppo debole per poter vivere. Dovrò interrompere la gravidanza, ero felicissima. L’ultima visita non è andata bene. Quello che è successo è un caso raro, colpisce un feto su 10 mila. Sto facendo tante analisi, prelievi per far partire una ricerca che non aiuterà solo me a capire cosa è successo. Inutile dirvi come sto, non ero neanche sicura di voler raccontare questa cosa così triste, intima e privata” sono le parole, in un video, di Megghi.

Come didascalia del post, la Galo ha espresso magnifiche parole per il suo Alessandro: “Grazie alla forza, pazienza e amore che mi dai ogni giorno.. in quest’occasione più che mai. Fortunata ad avere un UOMO come te al mio fianco. Non vedo l’ora di essere la mamma dei tuoi figli. Ti amo”.