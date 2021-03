Nella puntata di Sabato 6 Marzo di Amici 2020, in studio era assente proprio lei: cos’è esattamente successo? Svelato il motivo.

In attesa di poter scoprire chi saranno i giovanissimi talenti che sono riusciti ad aggiudicarsi il tanto famoso ed ambito Serale di Amici 2020 e, soprattutto, prima di scoprire quali sono le emozioni che ci riserverà la fase finale dello storico programma, la messa in onda della puntata speciale del Sabato pomeriggio continua davvero alla grande. Anche quest’oggi, Sabato 6 Marzo, infatti, è andata in onda. Alla prima puntata del Serale, lo sappiamo benissimo, manca davvero pochissimo. È proprio per questo motivo che ciascuno dei talenti rimasti in gioco sta continuando a dimostrare a tutta la commissione di avere tutte le carte in regola per continuare la corsa per ottenere la maglia verde. Chi saranno coloro che avranno la possibilità di indossarla? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi una risposta. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che, nel corso della puntata odierna di Amici 2020, una professoressa è assente in studio. E, quindi, non ha potuto affatto vedere le esibizioni dei suoi alunni. Di chi stiamo parlando? E, soprattutto, cos’è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande assente nella puntata di Amici 2020 di Sabato 6 Marzo: cos’è successo

Una nuova puntata di Amici 2020 è appena iniziata. Eppure, ciò che non è assolutamente passato inosservata è la completa mancanza di una professoressa in commissione. Di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cos’è successo esattamente? Perché, quindi, la professoressa è assente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è assolutamente successo nulla di grave. Anzi, diciamoci la verità: la sua assenza era più che prevedibile. Di chi stiamo parlando? Beh, la risposta è davvero semplice: Arisa è assente dallo studio di Amici 2020. La simpaticissima cantante, sia chiaro, non lo sarà per sempre. Piuttosto, la bella Rosalba Pippa, questo è il suo vero nome, è una dei ventisei Big in gara al Festival di Sanremo. E proprio questa sera dovrà giocarsi la finale. Quindi, è proprio per questo motivo che non ha potuto presenziare alla puntata di Amici 2020.

Come mostrato da Amadeus nel corso della serata di Venerdì 5 Marzo, Arisa continua a regnare nelle prime posizioni della classifica. Secondo voi, vincerà?