Greta Scarano è una famosissima ed apprezzatissima attrice, ma sapete se ha un fidanzato? Cosa occorre sapere sulla sua vita privata.

È giovanissima, eppure decanta di un successo davvero clamoroso, Greta Scarano. Protagonista indiscussa di diverse serie televisiva e non solo, l’attrice romana vanta di un carriera più che invidiabile. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In particolare, cosa sappiamo della sua vita privata? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, non siamo riusciti a carpire alcuna notizia che ci faccia intendere qualche cosa in più sul suo status sentimentale. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: Greta Scarano ha un fidanzato? Purtroppo, non abbiamo alcuna notizia certa in merito. Fatto sta che, in una sua intervista a ‘Io Donna’, datata 1 Febbraio del 2019, l’attrice si è leggermente sbottonata su questo argomento. Ed ha rivelato di avere, in quell’anno, un compagno. Ecco, ma chi è? E, soprattutto, cosa occorre sapere su di lui?

Greta Scarano ha un fidanzato? La rivelazione

Interpreta il ruolo di Ilary Blasi nella seria concentrata su Francesco Totti e la sua vita, eppure Greta Scarano ha alle spalle una carriera ricca di successi. Attrice di diversi film e serie televisiva, la giovanissima romana è, senza alcun dubbio, uno dei volti di punta dello spettacolo italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Cosa sappiamo, in particolare, della sua vita privata? Greta Scarano, infatti, ha un fidanzato? Oppure è single? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna notizia certa. Fatto sta che, nel 2019, l’attrice romana ha rivelato di avere un compagno. ‘Ci siamo conosciuti sul set di Smetto quando voglio – Masterclass, ma ci siamo messi insieme molto tempo dopo, quando ci siamo incontrati ancora per caso’, ha rivelato ad ‘Io Donna’ circa due anni fa. Ecco, ma di chi sta parlando esattamente? All’epoca, la bellissima Scarano era fidanzata con il regista Sydney Sibilia. ‘Ero uscita da poco da una lunga storia con Michele Alhaique, non era nei miei programmi un altro amore. Stavo bene da sola. Invece è successo. E sono felice’, ha continuato a dire.

Non sappiamo, quindi, se questa storia sia proseguita o no, anche perché è la stessa diretta interessata a rivelare di essere molto riservata. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, sembra proprio che l’attrice fosse felice accanto a questo uomo. E noi non possiamo fare altro che sperare che la loro storia d’amore stia ancora proseguendo.