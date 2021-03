Nel corso della loro recentissima intervista, Harry e Meghan Markle hanno annunciato il sesso del loro secondo bebè: che splendida notizia!

Sono diversi giorni che, diciamoci la verità, non si fa altro che parlare di questo. Facciamo esattamente riferimento all’intervista che Harry e Meghan Markle hanno lasciato ad Oprah Winfrey. È proprio in quest’occasione che, molto probabilmente per la prima volta, l’ex coppia reale si è completamente messa a nudo. E si è ampiamente lasciata andare a delle vere e proprie rivelazioni inediti. Non soltanto, infatti, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bella Markle ha confessato di aver pensato al suicidio. E, soprattutto, di non avere ricevuto alcun tipo di aiuto dalla famiglia di suo marito. Ma la coppia, che sappiamo essere in attesa del suo secondo figlio, ha anche rivelato il suo sesso. Il piccolo Archie, quindi, avrà una sorellina o un fratellino? È Harry a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. E nel farlo non nasconde affatto la sua emozione e gioia. Siete pronti a saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Harry e Meghan Markle, svelato il sesso del bebè: che notizia fantastica!

Dopo il dramma dell’aborto spontaneo, confessato in una lunghissima lettera pubblicata su ‘New York Times’ nei mesi scorsi, Meghan Markle ed Harry vivono uno dei periodi più belli della loro vita. Sono in attesa, infatti, del loro secondo bebè. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: sarà un maschietto o una femminuccia? Come detto precedentemente, a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio Harry. Nel corso della loro recentissima intervista ad Oprah Winfrey, l’ex coppia reale non ha affatto potuto fare a meno di nascondere la loro gioia. Ed, ovviamente, rivelare il sesso del loro secondo figlio. Da quanto si legge, sembrerebbe che la coppia sia in attesa di una splendida femminuccia. Si, avete letto proprio bene: stando a quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe proprio che Harry e Meghan siano in attesa di una dolce piccolina. Quando nascerà? Al momento, non è stata ancora svelata la data esatta del parto. Sembrerebbe, però, che la nascita sia prevista per l’estate 2021.

