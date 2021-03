Vita privata di Kate Winslet: sapete chi è suo marito? Vi raccontiamo della vita sentimentale della nota attrice e del rapporto speciale con Leonardo Di Caprio!

E’ la protagonista di una delle storie d’amore più belle e commoventi, un film storico e drammatico: il colossal del cinema sarà trasmesso l’8 marzo 2021 su Canale 5. Parliamo di Titanic, la pellicola che ha segnato un importante capitolo nella storia cinematografica. Kate Winslet e Leonardo Di Caprio hanno fatto innamorare tutti gli spettatori: i due attori protagonisti del film sono grandi amici. Hanno recitato insieme anche in Revolutionary Road, nel 2008, dove interpretavano marito e moglie: in occasione del Golden Globe per quel film, Kate ha usato parole magnifiche per il suo amico e collega. Vite diverse ma così uniti: Di Caprio non si è mai sposato né ha mai avuto figli. Kate invece? Sì! E’ mamma di tre figli e si è sposata diverse volte. Vi sveliamo qualche curiosità sulla sua vita privata.

Kate Winslet, vita privata: chi è suo marito ed il rapporto speciale con Leonardo di Caprio

Conoscete la vita privata di Kate Winslet, la Rose del film ‘Titanic’? La famosissima star del cinema mondiale nel 1998 ha sposato Jim Threapleton, conosciuto sul set di un film: lui lavorava come assistente alla regia. Dalla loro unione è nata Mia Honey nel 2000. Dopo il divorzio da Jim, nel 2003 sposa Sam Mendes, il regista, da cui ha avuto il secondo figlio, Joe Alfie. Nel 2010 un altro divorzio.

Dal dicembre del 2012 è sposata con Edward Abel Smith, nipote della Virgin Records Richard Branson. La coppia ha avuto un bambino, Bear. Sapete chi ha accompagnato all’altare in questo terzo matrimonio la splendida attrice? Proprio Leonardo Di Caprio! Si legge sul web che il marito della Winslet ha cambiato due volte il suo nome: da Bed Abel Smith a Ned Rocknroll. Nel 2019 ha deciso di chiamarsi Edwards Abel Smith per volete di sua moglie.