Luca Zingaretti, sapete cosa faceva prima di diventare attore? Spunta un retroscena incredibile, l’abbiamo appena saputo.

Questa sera, ci sarà l’appuntamento con la serie seguitissima Il commissario Montalbano. Protagonista Luca Zingaretti, attore dal talento incredibile, noto, appunto, per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie televisiva. Ha esordito come attore di teatro, dopo aver frequentato l’Accademia di arte drammatica a Roma; tra il 1980 e il 1990, arrivano per lui i primi ruoli cinematografici. Oggi, Zingaretti è diventato un attore seguitissimo, e ha una lunga carriera alle spalle. Ma sapete cosa faceva prima di entrare a far parte di questo ‘mondo’?

Cosa faceva prima Luca Zingaretti? Non tutti sono a conoscenza di questo particolare retroscena

Luca Zingaretti ha raggiunto in questi anni una notorietà incredibile, dato che è stato l’interprete di numerosi ruoli. Tra il 1980 e il 1990, arrivano i primi ruoli cinematografici, con Gli occhiali d’oro, Il branco, Castle Freak, e tantissimi altri ancora. non mancano certamente le interpretazioni che ripercorrono la vita di personaggi realmente esistiti. La svolta si ha nel 1999, quando interpreta per la prima volta Salvo Montalbano, nella serie il Commissario Montalbano: il commissario di polizia ideato dallo scrittore Andrea Camilleri. Ebbene, oggi, Luca Zingaretti conta un successo incredibile, ma sapete cosa faceva prima? Non tutti lo sanno. A quanto pare, l’attore ha iniziato la carriera in ambito completamente diverso, infatti, All’età di diciassette anni entra nelle file della squadra di calcio del Rimini, ma abbandona tale percorso dopo pochi mesi per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Proprio così, l’attore aveva cominciato percorrendo una strada diversa, soltanto poco dopo, ha poi deciso di entrare a far parte del mondo della recitazione.