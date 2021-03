Ludovica Bizzaglia pubblica una foto in cui appare con il viso senza filtri e senza trucco: “La dermatite arriva all’improvviso”, e mostra i ‘segni’.

Nasce a Roma, Ludovica Bizzaglia è una straordinaria attrice, l’abbiamo vista interpretare il ruolo di Anita, nella tanto amata soap opera Un posto al sole. La sua passione per la recitazione è sempre stata molto forte. Nel 2009 ha ottenuto il ruolo nel film ‘Amore 14’ di Federico Moccia, e nello stesso anno recita nel film TV Al di là del lago. Nel 2010 è di nuovo al cinema con la commedia Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile. Pian piano ottiene una fama e una popolarità incredibile, tanto da essere oggi tanto amata. Un po’ di tempo fa, con un post su instagram, aveva rivelato di essere affetta da una malattia autoimmune, che produce una terribile dermatite atopica su tutto il corpo, che provoca bruciore. E con questa didascalia, aveva postato alcune foto in cui mostrava i ‘segni’. L’attrice, come ha riportato, aveva tentennato prima di rivelare quanto mostrato, ma di essere arrivata a 24 anni e di aver capito cos’è la vera bellezza. Ebbene, da qualche ora, Ludovica ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il suo viso senza filtri e senza trucco.

“La dermatite arriva all’improvviso”: Ludovica Bizzaglia mostra i ‘segni’ sul suo viso

Attrice ed influencer molto seguita, Ludovica Bizzaglia, grazie al suo incredibile talento ha ottenuto moltissimi ruoli, che l’hanno portata al successo, e alla fama oggi posseduta. L’abbiamo vista, nei panni di Anita, nell’amatissima soap opera Un posto al sole. Come abbiamo già espresso, tempo fa, l’attrice ha mostrato su instagram degli scatti in cui ha manifestato i ‘segni‘ della sua malattia, ovvero la dermatite atopica. Da qualche ora, ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il suo viso senza filtri e senza trucco: “La mia pelle stasera, senza trucco e senza filtro. A me capita così, la dermatite arriva all’improvviso, un secondo prima la mia pelle è perfetta, e dopo una semplice doccia diventa così. I corpi scolpiti che vedete, la pelle sempre perfetta… non sono sempre reali. Ci sono giornate sì e altre no, in cui lo specchio è il tuo peggior nemico“.

Ludovica ha così deciso di rompere schemi di perfetta bellezza, e mostrare il suo viso senza filtri e senza trucco, quando la ‘dermatite arriva all’improvviso’.