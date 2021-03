Angelica Massera, non soltanto conduttrice ed attrice, ma salta fuori anche un retroscena davvero inedito: non tutti lo conoscono.

È davvero giovanissima, eppure Angelica Massera decanta di un carriera degnissima di nota. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli vent’anni, in un vero e proprio batter baleno, la simpaticissima romana cavalca l’onda del successo. Era esattamente il 2005 quando, sul piccolo schermo con il grandissimo Pippo Baudo, la Massera compie il suo debutto. E da quel momento, per lei è stato tutto in salita. Non soltanto, infatti, la bella Angelica ha avuto la possibilità di lavorare con tantissimi volti dello spettacolo italiano, tra cui Paolo Bonolis, Al Bano e tantissimi altri, ma ha avuto anche l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico italiano per le sue doti. Tutti, infatti, la conoscono per i suoi divertentissimi video ‘Vita da mamma’ dove Angelica mette in scena la frenetica vita di una donna di famiglia, ma in realtà la Massera è anche musicista ed attrice. Badate bene, però, le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Oltre a tutto questo, Angelica è anche altro. A cosa facciamo riferimento? Scopriamo insieme questo retroscena di cui non tutti sono a conoscenza.

Angelica Massera, retroscena inedito: non tutti lo conoscono

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Angelica Massera. Attualmente inviata di Striscia la Notizia, la giovanissima romana decanta di una carriera davvero impressionante. Attrice, conduttrice e comica: da come si può chiaramente comprendere, quindi, la Massera è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Come dicevamo precedentemente, dalla biografia di Angelica è spuntato un retroscena davvero inedito. Di cui, senza alcun dubbio, davvero in pochissimi ne sono a conoscenza. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ciò che abbiamo ‘scoperto’, fa riferimento a qualcosa davvero di straordinario. Procediamo con ordine. Siete mai andati a visitare il profilo Instagram di Angelica? Senza alcun dubbio, si! Chi è che non lo fa? Ebbene, vi siete resi conto che, se scorrete tra le storie messe in evidenza, vi è una sezione intitolata ‘Pillole Divine’? Ecco, vi siete mai chiesti perché? Beh, la risposta è davvero semplice: del mondo enologico, infatti, Angelica Massera ne ha fin troppa conoscenza. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima romana sia anche una sommelier professionista. Ovviamente, sia chiaro, non sappiamo esattamente quando lo sia diventato. E, soprattutto, perché abbia deciso di diventarlo. Fatto sta che questo è un valore aggiunto alla sua immensa straordinarietà.

Voi eravate a conoscenza di questo retroscena?