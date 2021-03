Elodie ha sbottato sul suo canale Instagram: la giovane cantante si è ritrovata a leggere alcuni commenti su lei sui social, ecco la sua reazione.

L’incantevole cantante italiana ha lasciato un segno al Festival di Sanremo 2021 che è andato in scena con la finale lo scorso sabato 6 marzo. Parliamo di Elodie che nella seconda serata del Festival ha regalato tanto di sé. In qualità di co-conduttrice per la prima volta ha sfoggiato look magnifici, ha regalato un’esibizione da vera star ed infine, ha raccontato di sé e del suo passato come forse non ha mai fatto. In passato, precisamente nel 2008, Elodie ha partecipato ad X Factor: aveva solo 18 anni quando si presentò ai casting! Fu però scartata durante le fasi iniziali. Pochi minuti fa Elodie, attraverso le sue IG story, ha deciso di parlare proprio di questa piccola parte del suo percorso musicale. E’ davvero infuriata contro alcuni haters.

Elodie sbotta sui social: “Frustrati, che tristezza”, cosa è successo

Elodie attraverso i suoi canali social si è sfogata contro alcuni haters. La giovane cantante ha raccontato di aver visto in giro su Instagram un post: “Sono finita su un post di quando avevo 18 anni, era il mio provino di X Factor. Ho letto un po’ di commenti senza senso“. La cantante ha raccontato di aver letto commenti come ‘Piccola trans’, oppure ‘Ti sei rifatta come tutte le altre’. Questa la reazione della romana:

“Non sono trans ma non credo sia un offesa. Non mi sono rifatta ma pure se fosse, ‘I cazzi vostri’? I vestiti? Non avevo una lira ho messo un pantalone e una maglietta, avevo 18 anni. Tutto questo per dire: Stanno un sacco di str**** frustrati, che tristezza infinita”.

Direi che Elodie con le sue parole ha dato una bella lezione a chi si è ‘divertito’ a commentare così il suo provino ad X Factor!