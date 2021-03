Sangiovanni, allievo di Amici ha conquistato un grande traguardo e la notizia è arrivata proprio nella giornata dedicata alle Donne.

La fase finale di Amici è quasi alle porte ed alcuni degli allievi sono già stati confermati per esordire in prima tv su Canale 5, Sangiovanni è tra questi. Il cantante ha già registrato parecchi record da quando partecipa al talent e i suoi brani sono già dei leitmotiv. Possiamo quindi, definirlo un vero e proprio Enfant Prodige, in quanto ha solo 18 anni. Durante le selezioni di Amici il giovane talento si presentò con un suo inedito dal titolo “Gucci Bag”, che diventò un vero e proprio tormentone. A volerlo nella scuola sono stati tutti i professori di canto, ma alla fine lui ha scelto di farsi seguire da Rudy Zerbi. E possiamo notare che ancora adesso che Rudy non smette di supportarlo. Durante la giornata dedicata alla donna, ovvero quella di ieri dell’8 Marzo, Sangiovanni ha raggiunto un grande traguardo. Ecco cosa è successo al giovane allievo. Vi anticipiamo: una notizia splendida.

Amici, Sangiovanni raggiunge un traguardo molto ambito: splendida notizia

La splendida notizia dell’accesso alla fase finale non è stata la sola che ha fatto esultare Sangiovanni. Nella giornata di ieri dedicata alla donna, il giovane cantante ha vinto il suo primo disco d’Oro. Una notizia da brividi per l’allievo che non ha esitato a postarlo sui social. Nel suo ultimo post Instagram Sangiovanni posta una sua foto super sorridente scrivendo: “Ciao mà ho fatto il mio primo disco d’oro #lady.” Ebbene sì. Sangiovanni, con la sua ironia di sempre, ha registrato il suo primo vero traguardo. Un traguardo firmato “Lady”, che sarebbe il suo secondo inedito dopo “Gucci bag”. La splendida notizia è arrivata proprio l’8 Marzo. E Sangiovanni, infatti, ha proseguito con le stories Instagram per dedicare questo disco a tutte le fan che si sentono delle Lady, l’8 Marzo e per sempre!

Una notizia senza eguali per il cantante della scuola che per gli stream e i numeri registrati, già sembra essere una promessa della musica italiana. Riuscirà Sangiovanni a distinguersi anche nella fase finale del talent? Lo scopriremo dal 30 Marzo su Canale 5.