Andrea Dal Corso è stato la scelta di Teresa Langella nel programma di Uomini e Donne e ultimamente ha preso un’importante decisione che riguarda proprio lei.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella è una delle coppie più amate dal web di Uomini e Donne. Sono passati circa due anni da quando la bella napoletana preferì Andrea ad Antonio Moriconi. Fu un trono davvero sorprendente, dal momento che Andrea decise in un primo momento di fidanzarsi con la Langella, lasciandola sola e disperata nel castello delle scelte. Trascorse veramente poco tempo prima che il ragazzo si rendesse conto di amarla profondamente e di andare a riprenderla. Una scelta particolarmente coraggiosa per il biondo Influencer, che scatenò la curiosità del Web. Da allora i due non si sono più lasciati, almeno sentimentalmente. I due, infatti, sono stati costretti ad allontanarsi per via della distanza a causa di motivi di lavoro. Ma pochi giorni fa Andrea ha preso un’importante decisione che riguarda proprio questo aspetto della relazione. Cosa è successo?

Andrea Dal Corso: la decisione riguardo Teresa Langella e la dedica sul web

I due, dopo la scelta, hanno deciso di andare a convivere insieme a Milano, e la storia procedeva a gonfie vele. Su Instagram, la coppia è molto seguita, e gli scatti che li vedono insieme sono veramente tanti. Poco tempo fa però, proprio la mancanza di foto insieme ha fatto sospettare i fan che qualcosa non andasse, o che la coppia si fosse addirittura lasciata. Ma i due innamorati hanno smentito sui rispettivi social. Il motivo del loro silenzio era causato esclusivamente dalla distanza. Teresa, infatti, si era trasferita a Roma per lavorare in radio, lasciando, quindi, Andrea da solo a Milano. Pochi giorni fa però l’ex corteggiatoriee ha preso un’importante decisione che ha fatto impazzire i fan della coppia.

Il ragazzo ha dedicato un post Instagram alla sua fidanzata terminando la dedica con queste parole “presto insieme nella magica Roma”. Un gesto che ha mandato in visibilio i follower di entrambi. L’amore torna a riunirsi e chissà se i due, una volta ricongiunti nella stessa città, non penseranno anche ad altri progetti insieme.