La redazione di Sologossip ha intervistato Aurora Betti: la ragazza ha raccontato tutta la verità scoperta dopo Temptation Island

Aurora Betti è stata una delle protagoniste della seconda edizione di Temptation Island. La ragazza partecipò alla trasmissione insieme all’ex fidanzato, Gianmarco Valenza. Il suo percorso fu abbastanza particolare. La Betti, infatti, prese quasi una ‘cotta’ per un tentatore e decise di lasciare il fidanzato dopo il falò di confronto. Dopo l’esperienza nel reality show, Aurora frequentò per un po’ di tempo il tentatore, ma la storia non andò a buon fine. Oggi la Betti è felicemente fidanzata con il calciatore Simone Aresti. I due hanno avuto anche un figlio, Diego.

Aurora Betti, la storia mai raccontata a Temptation Island

Tutti conoscono Aurora Betti come ‘personaggio televisivo’, ma pochi conoscono la sua storia. L’ex concorrente di Temptation Island è stata abbandonata quando era bambina in una struttura di accoglienza a Francavilla, in provincia di Chieti. Ad un anno e mezzo è stata poi adottata da una famiglia, che l’ha poi cresciuta ed oggi sono a tutti gli effetti i suoi genitori. Aurora ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, edito da Caro Diario e già ordinabile su Amazon. Il libro si intitola “Mamma, sei tu?“. Il titolo è inequivocabile in quanto la ragazza, quando è diventata adulta, ha cercato la mamma biologica, scrivendole su Facebook: “Sei tu?“, la donna ha però risposto “Non sono io tua madre“. Aurora,

però, non aveva mai scritto la parola ‘madre’, la donna si era tradita. La Betti ha iniziato così a conoscere la verità sul suo passato, scoprendo di avere addirittura una sorellastra.

La nostra intervista

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Aurora Betti. Ai nostri microfoni, l’ex concorrente di Temptation Island ha rivelato altri particolari della sua emozionante storia. “Da piccolina pensavo di essere speciale, perchè avevo due mamme” – ha dichiarato la Betti “poi crescendo è diventata per me una diversità”. Aurora racconta di aver iniziato la ricerca della madre biologica dopo l’esperienza a Temptation Island. In un primo momento, però, la ricerca non è andata a buon fine. In seguito, Aurora ha trovato la presunta madre e le ha scritto su Facebook: “Sei tu” e lei ha risposto “Non sono io tua madre“. La parola ha tradito la donna e la Betti a quel punto ha capito tutto: “Ci siamo sentite telefonicamente e e mi ha detto di aver avuto una figlia con un altro uomo. Lei non l’ho mai incontrata“. Aurora racconta invece di aver incontrato la sorellastra: “Ci sentiamo, ma non sempre. Appena si sistema tutto, però, vorrei incontrarla di nuovo“.

Oggi – come abbiamo detto – Aurora è legata sentimentalmente al calciatore Simone Aresti ed ha avuto un figlio: “Adesso che sono diventata mamma ho capito che i genitori sono quelli che ti crescono“. Per il futuro, infine, la Betti dichiara: “Vorrei avere un altro figlio, ma non adesso. Ci sarà tempo“.