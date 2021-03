Carolina Crescentini è un’attrice famosissima ed apprezzatissima, ma conoscete i suoi studi? Il diploma e il percorso universitario.

È una delle più grandi attrici di sempre, Carolina Crescentini. Nata a Roma nel 1980, inizia ad intraprendere la carriera della recitazione davvero da giovanissima. Dopo aver frequentato una scuola mirata proprio su questa passione, decide di iscriversi al Centro sperimentale di Cinematografia dove si diploma esattamente nel 2006. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Attrice di teatro, film e serie televisiva, la simpaticissima romana inizia a cavalcare proprio in questo modo la cresta dell’onda. Riuscendo ad ottenere, così, dei livelli davvero incredibili. E, soprattutto, ottenendo dei risultati più che soddisfacenti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista sentimentale sappiamo benissimo che, dal 2019, è la moglie di Francesco Motta, famosissimo cantante. Siete, però, curiosi di sapere qualche cosa sul suo passato? Ancora prima di intraprendere la carriera da attrice, che percorso di studi ha iniziato la bella Crescentini? Siete curiosi di saperlo? Ebbene: di seguito vi spiegheremo ogni cosa sul diploma conseguito ed, ovviamente, anche la laurea. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Carolina Crescentini, sapete che studi ha?

Attualmente, Carolina Crescentini è una delle attrici più amate ed apprezzate dello spettacolo italiano. Recentemente in onda con la serie televisiva ‘Mare Fuori’, recitata insieme a Carmine Recano, e prossimamente nella terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, l’attrice romana decanta di un successo davvero clamoroso. Successo che, tra l’altro, è arrivato subito dopo il suo primo film ‘Notte prima degli esami’ con Nicolas Vaporidis. E che, soprattutto, l’ha costretta a prendere un’importante decisione. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: se adesso è un’attrice famosissima ed apprezzatissima, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di diventarlo? Si, avete ragione: Carolina ha capito di volere intraprendere questa strada quando era davvero giovanissima, è vero. Ma, ad esempio, che studi ha fatto? Prima ancora di muovere i primi passi nel mondo della recitazione, quindi, la Crescentini ha conseguito un diploma? E, magari, ha anche studiato faticosamente all’università? Assolutamente si! Ebbene, ma in che cosa esattamente? O, per dirla meglio, in cosa è diplomata e in cosa è laureato la bellissima attrice? Volete saperlo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Carolina Crescentini abbia conseguito un diploma di maturità scientifica. Ed abbia poi scelto di iscriversi ad un indirizzo universitario completamente al suo opposto, ma già proiettato in qualche modo verso il suo lavoro futuro. Sembrerebbe, infatti, che l’attrice abbia frequentato gli studi di Lettere con indirizzo completamente riservato allo spettacolo. E che poi da lì, come detto precedentemente, abbia iniziato la sua carriera da attrice.

Insomma, un percorso scolastico abbastanza intenso. Siete d’accordo?