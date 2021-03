Lo chef Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia e Cake Star, dà ai fan una meravigliosa notizia che riguarda anche la fidanzata.

Damiano Carrara è un personaggio amatissimo: giovane e talentuoso, lo chef e pasticciere lucchese è riuscito con la sua passione per l’arte culinaria a costruirsi una carriera davvero eccellente. Nato il il 22 settembre 1985 dal padre operaio edile e dalla madre impiegata alle poste, insieme al fratello Massimiliano, intraprende questa strada e diventa bartender. Decide quindi di approfondire la sua arte viaggiando per il mondo: prima l’Irlanda nel 2012, poi la California, dove apre ben due pasticcerie, le “Carrara Pastries”. Negli Stati Uniti nel 2015 approda perfino in tv, su Food Network America. Vive tra Los Angeles, Milano e Lucca. Nel 2017 viene convocato da Magnolia come giudice per Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia. Nel 2018 invece affianca Katia Follesa nel format “Cake Star – Pasticciere in Sfida”, tornato in onda dal 1 febbraio 2021. Molto riservato sulla sua vita privata, Carrara ha sorpreso tutti dando uno splendido annuncio ai follower. La notizia riguarda la sua fidanzata, ecco cosa ha rivelato.

Damiano Carrara, “Ha detto sì!”: l’annuncio a sorpresa, c’entra la fidanzata

Proprio in queste ore, il celebre pasticciere ha stupito i fan su Instagram comunicando una notizia molto romantica. “Ha detto sì!”. Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”, si legge nella didascalia alla foto che ritrae la splendida coppia insieme al loro cagnolino.

Che dire, augurissimi a entrambi per una lunga vita felice insieme.