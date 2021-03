Giulia Salemi, “Persone frustrate e senza una vita”: lo sfogo dopo il GF Vip è arrivato tramite Twitter; ecco cosa è accaduto.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e nella casa più spiata della tv ha trovato anche il grande amore. Parliamo di Giulia Salemi, la bellissima influencer italo persiana che ha conquistato tutti con la sua simpatia e solarità, ma nello stesso tempo con la sua sensibilità. Ha conquistato soprattutto Pierpaolo Pretelli, col quale ha iniziato una storia proprio durante il reality di Canale 5. Una storia a cui non tutti hanno creduto, ma che procede a gonfie vele anche fuori dal programma. E, attraverso i social, i “Prelemi” interagiscono con i fan, che per mesi li hanno supportati e si sono emozionati vivendo il loro amore. Proprio sui social, però, ieri sera è apparso un duro sfogo della Salemi. Le parole della influencer su Twitter non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Giulia Salemi, “Persone frustrate e senza una vita”: lo sfogo dell’ex concorrente del GF Vip

“Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che stanno provando ad entrare su questo account e si divertono a segnalare i nostri hashtag”. Queste le parole di Giulia Salemi, che, ieri sera, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Twitter. Uscita dalla casa del GF Vip, la Salemi è tornata attiva sui social e, su Twitter, commenta varie trasmissioni televisive insieme ai suoi fan. Lo fa lanciando un hashtag per preciso e invitando tutti a twittare utilizzandolo: è accaduto anche durante Sanremo, con “SanremoPrelemi”. Ieri, in occasione dell’intervista esclusiva a Megan Markle ed Harry in onda su TV8, l’hashtag da seguire era “OprahSalemi”. Come è accaduto anche durante il Festival, però, dopo un po’ l’hashtag in questione è stato oscurato e, come sottolineato da Giulia nel suo tweet, il motivo potrebbe essere ricercato nelle continue segnalazioni degli haters. Che, a quanto pare, hanno anche tentato di entrare nel profilo dell’ex gieffina:

Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che stanno provando ad entrare su questo account e si divertono a segnalare i nostri Hastag.

Io ho una vita e mi faccio una risata ma voi rimanete sfigati/e .#OprahSalemi pic.twitter.com/SKmzIjzJvb — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 9, 2021

Uno sfogo duro, quello di Giulia, che però può contare sull’appoggio di un vero e proprio esercito di fan. E, ovviamente, sul suo Pierpaolo. E voi, cosa ne pensate della coppia nata al GF Vip 5? Vi piacciono i Prelemi?