Amici 20, scoppia una lite furiosa tra due allievi: “Me lo merito più di lei”, volano parole dure a pochi giorni dal serale.

Manca pochissimo all’inizio della fase finale di Amici 20. E come accade da anni nel seguitissimo talent targato Maria De Filippi, le sfide finali si svolgono in prima serata, nel tanto atteso “serale”. Che partirà su Canale 5 da sabato 20 marzo 2020. Ad oggi, conosciamo già i nomi degli allievi che hanno conquistato l’accesso al serale, ma nel daytime di ieri sono andate in onda immagini precedenti alla decisione. Immagini che hanno ripreso una lite piuttosto accesa, scoppiata proprio tra i concorrenti del talent. A scatenare il caos è stata una frase del ballerino Alessandro, che, su invito della maestra Celentano, ha espresso il suo pensiero sulla ballerina Martina. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Amici 20, scoppia una lite furiosa tra due allievi: Alessandro e Martina discutono a pochi giorni dal serale

Scoppia una lite accesa ad Amici 20, a pochi giorni dall’inizio del serale. E la causa delle discussioni è proprio il tanto desiderato accesso alla fase finale del talent show di Canale 5, che, come sappiamo, si svolgerà nelle puntate in prima serata. A far esplodere la bomba è una richiesta della prof di danza Alessandra Celentano, che analizzando la ballerina Martina ha dichiarato di non ritenerla idonea per il serale. La maestra, però, ha invitato anche il resto dei ballerini ad esporsi sulla questione e a dire se, secondo loro, Martina meriti il serale più di loro. Mentre gli altri sono rimasti vaghi e hanno evitato di essere diretti, Alessandro ha ammesso: “Penso di meritare il serale più di Martina, mi sento più versatile di lei. Io ci tengo più di qualsiasi cosa a questo posto”. Parole che hanno scatenato il panico: secondo Martina, il suo collega è stato parac***o in presenza dell’insegnante, oltre a non ritenerlo più versatile di lei. Volano parole forti in casa, anche con altri allievi. Ecco alcuni video condivisi dalla pagina social di Amici:

Insomma, scontri accesi a pochi giorni dal serale, che sottolineano quanto questi ragazzi ci tengano a realizzare il proprio sogno. Come abbiamo detto, però, la puntata che vedrà l’assegnazione delle maglie per il serale è stata già registrata ed andrà in onda sabato 13 marzo, come sempre a partire dalle 14 e 10. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità del nuovo serale di Amici 20. E voi, per chi fate il tifo quest’anno?