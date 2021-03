Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 11 marzo: ecco cosa vedremo nella puntata di oggi del dating show più amato dagli italiani.

Oggi, giovedì 11 marzo, è in programma una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show è come di consueto alle 14.45 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che questa sarà una puntata davvero pazzesca! Ieri abbiamo assistito al percorso del tronista Massimiliano che ha avuto un confronto in studio con la corteggiatrice Vanessa. Si è parlato di Samantha, di Gero e di altri protagonisti del programma, del Trono Over e del Trono Classico. Cosa succederà oggi? Dovrebbe andare in onda, questo pomeriggio, la registrazione dello scorso 3 marzo: siamo qui per anticiparvi cosa potrebbe accadere nello studio di Maria De Filippi! La puntata potrebbe concentrarsi su Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Anticipazioni 11 marzo: la sorpresa di Gemma Galgani sulla passerella

Cosa succederà nella puntata in onda oggi, 11 marzo, di Uomini e Donne? Ci sono tante possibili anticipazioni ma dovrebbe oggi andare in onda l’inizio della puntata registrata il 3 marzo. Il Vicolo delle News fa sapere i dettagli della puntata registrata lo scorso mercoledì che è iniziata con i riflettori puntati su Gemma Galgani.

Oggi potremmo assistere ad una sfilata pazzesca. Sulla passerella di Uomini e Donne sfileranno le dame del parterre Over. Una delle protagoniste sarà ovviamente Gemma Galgani, veterana nello studio di Maria de Filippi. Sarà uno show davvero incredibile perchè la dama di Torino sorprenderà tutti imitando Charlize Theron. Non mancheranno per lei le critiche di Tina Cipollari: scoppierà l’ennesimo scontro tra le due.

Gemma, è uscita con Cataldo negli ultimi giorni e parlerà con lui al centro dello studio: il Cavaliere ammette che sarebbe disposto ad uscire dal programma con lei. L’uomo, dopo esser stato attaccato da Gianni che crede che i suoi sentimenti siano finti, potrebbe abbandonare lo studio. Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire se assisteremo proprio a queste anticipazioni.