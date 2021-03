Quando potrebbe tornare l’appuntamento in prima serata con l’amatissima soap turca “DayDreamer – Le ali del sogno”? Qual è l’ipotesi.

Le appassionanti vicende di Sanem e Can hanno debuttato in Italia la scorsa estate, ma il successo è stato talmente grande da trasformare la soap turca in un appuntamento davvero imperdibile per milioni di telespettatori. Questa settimana, precisamente dall’8 al 14 marzo, non sono previste puntate in prima serata nonostante lo scorso mercoledì 3 marzo DayDreamer sia stata trasmessa proprio in quella fascia oraria. A quanto pare però per il prime time di Canale 5 le cose sono di nuovo cambiate. Evidentemente è stato l’inizio della UEFA Champions League a determinare la variazione della programmazione: dal 16 febbraio infatti le partite sono state trasmesse il martedì in prima serata al posto di Daydreamer. Sono in tantissimi a chiedersi quando potranno di nuovo gustarsi una puntata della soap del cuore in prima serata. Purtroppo non ci sono certezze al riguardo in questo momento, ma si potrebbe ipotizzare una data.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

DayDreamer, quando potremmo rivedere Sanem e Can in prima serata

Al momento la seguitissima soap turca va in onda solo nel pomeriggio, dalle ore 16:45 fino alle 17:10 sempre su Canale 5. Non è comunque da escludere che l’appuntamento serale torni una volta concluso il campionato internazionale di calcio. Ormai giunta a quasi 140 puntate, DayDreamer continua ad essere uno dei programmi più amati. Ciò anche grazie al suo protagonista, il bellissimo e statuario Can Yaman, attualmente legato alla nostra connazionale, la giornalista Diletta Leotta. La loro storia continua a far sognare i fan e non potrebbe essere altrimenti dato il loro successo strepitoso. Quando la puntata è andata in onda il 3 marzo, in piena settimana sanremese, Daydreamer- Le ali del sogno ha ottenuto 2.009.000 spettatori (7.83% di share) nel primo episodio e da 1.702.000 (11.99%) nel secondo.

Non è la prima volta che i fan affezionati alla soap hanno dovuto adattarsi a cambi di palinsesto. Ad ogni modo, in attesa di sapere la prossima data della prima serata, restate aggiornati sulle avventure di Sanem e Can.