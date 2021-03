Brutto incidente per Gianni Morandi, finito in ospedale a Cesena con delle ustioni: cosa è accaduto e come sta ora il cantante.

Disavventura per Gianni Morandi, che nel tardo pomeriggio di oggi è stato vittima di un brutto incidente. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’artista originario dell’Emilia-Romagna si è ustionato alle mani e alle gambe mentre era intento a bruciare delle sterpaglie nella sua abitazione. In effetti, proprio verso le 18 di oggi aveva pubblicato sui suoi seguitissimi profili social un post che lo ritrae mentre è dedito ai lavori di campagna. “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”, aveva scritto nella didascalia alla foto. Ma cosa è accaduto subito dopo? Qual è stata la dinamica dei fatti? Cosa sappiamo attualmente.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Gianni Morandi in ospedale: il cantante ricoverato d’urgenza per ustioni

Grande appassionato della vita di campagna, Gianni Morandi ama la natura. Infatti è solito trascorrere molto tempo attorno a Monghidoro, dove è nato e dove abita. Il suo amore per i paesaggi agresti è testimoniato anche dagli scatti che posta sui social, dove lo si vede felice e sorridente circondato dalla natura. Tornando all’incidente, pare che Morandi abbia perso l’equilibrio e sia caduto sulle sterpaglie che stava bruciando. Avrebbe perciò riportato ustioni alle mani e alle gambe. Portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, è stato poi trasferito al Centro grandi ustioni di Cesena per ricevere cure più approfondite. Attualmente non sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto riferisce Repubblica. Tanti i messaggi di sostegno arrivati dai fan in queste ore per il cantante che da oltre cinquant’anni è nel cuore del pubblico.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, facciamo i nostri migliori auguri a Gianni Morandi affinché possa guarire al più presto.