L’Isola dei Famosi, chi è Gilles Rocca: ricordate come è diventato famoso? C’entra una lite scoppiata in diretta in tv.

È stato il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Lucrezia Lando, ma è già pronto per una nuova avventura. Parliamo di Gilles Rocca, ufficialmente uno dei naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Edizione che partirà lunedì 15 marzo 2021 e che si prospetta ricca di colpi di scena. In attesa di addentrarci in questa nuova avventura in Honduras, conosciamo meglio il naufrago, diventato super popolare sui social grazie ad un’inquadratura di pochi secondi al Festival di Sanremo 2020…Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, chi è Gilles Rocca: ricordate come è diventato famoso? C’entra la lite tra Bugo e Morgan

Gilles Rocca è uno dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Già vincitore di Ballando con le stelle, il bel Gilles si metterà in gioco con un’esperienza del tutto inedita. Non tutti, però, ricorderanno quell’episodio che gli ha regalato tantissima popolarità lo scorso anno. A cosa ci riferiamo? Alla famosa lite sul palco dell’Ariston tra Morgan e Bugo, durante l’edizione del Festival di Sanremo del 2020. Sul palco, infatti, ad un certo punto appare un addetto ai lavori, intento a placare gli animi. Ebbene, si trattata proprio di Gilles Rocca. Che da quel momento in poi è diventata una vera e propria celebrità sui social. Il suo fascino non è passato inosservato e le sue foto hanno fatto il giro del web. Un’inquadratura fortunata, che gli ha donato la fama, ma non tutti sanno che Gilles era già apparso in tv, sia nel reality dedicato al calcio Campioni, il sogno, che in alcune fiction famose, come Carabinieri, I Cesaroni e Don Matteo. L’abbiamo visto anche nel film Tre tocchi di Marco Risi e ha diretto il cortometraggio Metamorfosi. Come già detto, ha conquistato i telespettatori di Ballando con le stelle nel 2020, conquistando il gradino più alto del podio. Sarà fortunato anche nella sua avventura all’Isola dei famosi? Staremo a vedere!

Vita privata

Nato a Roma il 12 gennaio del 1983, la vita sentimentale di Gilles Rocca procede a gonfie vele. Il “quasi” naufrago è felicemente legato da dodici anni a Miriam Galanti, attrice di Mantova, nota soprattutto per il film Scarlett. Anche sui social, i due si mostrano più innamorati e uniti che mai. Ecco uno scatto condiviso sul suo canale Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Miriam farà senz’altro il tifo per il suo Gilles, e voi? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità della nuova edizione de l’Isola dei famosi. Il cast dei naufraghi è ricco di personaggi super interessanti: ne vedremo delle belle! Appuntamento su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo!