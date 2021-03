Uomini e Donne, chi è Carolina la corteggiatrice di Giacomo: vi sveliamo tutte le curiosità sulla giovane romana!

Oggi, venerdì 12 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show questo pomeriggio ha visto al centro dello studio il tronista Giacomo. Il giovane sta conoscendo due bellissime ragazze, Martina e Carolina. Molto diverse esteticamente tra loro, entrambe in studio hanno notato che il tronista ha gli stessi atteggiamenti con tutte e due. Giacomo ha una preferenza per ora ma non ha espresso i suoi pensieri al 100 %. Sembra essere molto interessato alla bionda, Carolina. E’ di Roma e sui social è molto attiva! Siamo qui per raccontarvi qualcosina su lei.

Uomini e Donne, Carolina: chi è la corteggiatrice di Giacomo Czerny

Giacomo, il tronista di Uomini e Donne, ha intrapreso una conoscenza nel programma con una bellissima ragazza. Si chiama Carolina Ronca e tra i due sembra esserci un bel feeling. La giovane, di cui non conosciamo l’età, è originaria di Albano, nel Lazio, come si legge sul suo profilo Facebook. E’ molto attiva sul suo canale Instagram, dove si chiama Insta_kerol. Pubblica spesso scatti di sè, delle sue amiche e del suo quotidiano. Il 22 febbraio 2020 la Ronca ha pubblicato un post che la ritrae con una bellissima corona d’alloro in testa: si è laureata con 110 e lode! Non conosciamo però la facoltà in quanto non è specificata.

La bella e dolce ragazza riuscirà a conquistare il tronista per uscire insieme dal programma? Carolina si contende, al momento, Giacomo insieme a Martina. Esteticamente sono davvero diverse le due corteggiatrici: Carolina è bionda, l’altra è mora. Giacomo ha fatto presente anche che hanno due caratteri diversi tra loro: su che direzione andrà il tronista? Non ci resta che seguire il percorso del giovane nel programma per scoprirlo.