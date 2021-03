Veronica Pivetti è stata sposata con un famoso attore e doppiatore, ma oggi non si conosce nulla sulla sua vita privata. Ecco cosa raccontò in merito!

Attrice, doppiatrice, conduttrice e opinionista: Veronica Pivetti è uno dei volti dello spettacolo più amati e seguiti! Ospite di ‘Canzone segreta‘, il nuovo programma di Serena Rossi, sarà travolta da un onda di ricordi. Veronica ha debuttato come doppiatrice a 7 anni: iniziò infatti a lavorare per alcuni cartoni animati come ‘Bim bum bam’. Sapete che ha prestato la voce anche ad un personaggio di Dragon Ball? Era Crilin! Nel ’94 è entrata nel piccolo schermo affiancandosi a Fabio Fazio in Quelli che…il calcio: da lì fu notata da Carlo Verdone e fu scelta come interprete di un ruolo nel film Viaggio di Nozze. Da lì è cominciata la sua carriera da attrice: è una delle più apprezzate e seguite in Italia! Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Per circa 4 anni è stata sposata con un famoso attore, poi nulla più? Ecco cosa ha raccontato.

Veronica Pivetti: “La vera passione è un’altra”, la confessione sulla vita privata

Veronica Pivelli nel 1996 ha sposato Giorgio Ginex! Parliamo del famoso attore, doppiatore e conduttore radiofonico italiano. Si sono separati nel 2000 e da allora Veronica non ne ha voluto più sapere di uomini. In un’intervista a ‘Grazia‘, l’attrice ha raccontato di essere serenamente single: era il 2015 quando la Pivetti ha svelato di aver commesso troppi errori! Sei anni fa non desiderava affatto un compagno, non ha bisogno d’amore. “Con Giorgio sono stata fidanzata quattro anni, poi sposata e ci vogliamo ancora bene. L’altra storia non era amore, ma un frutto della mia sprovvedutezza. La vera passione è il lavoro, che mi ha permesso di mantenermi fin da bambina: con i doppiaggi ho iniziato a 7 anni” ha raccontato l’attrice. Chi sa se oggi ha qualche flirt in corso o se non ha affatto cambiato idea! Sulla sua vita sentimentale non corre alcuna indiscrezione!