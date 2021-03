Nella scuola di Amici 20 di quest’anno si annoverano 10 cantanti talentuosi, tra questi c’è Deddy, ma chi è? Scopriamo insieme la sua storia.

Dennis Rizzi, in arte Deddy è un allievo della scuola di Amici dal 28 Novembre. Quel giorno, infatti, il cantante batte, tramite sfida, l’allora già allievo della scuola, Giulio Musca. Oggi, 13 Marzo, è andata in onda una nuova puntata di Amici Special, l’ultima prima dell’inizio del serale, puntata in cui Deddy è riuscito a conquistarsi l’ambita maglia per il serale. È stata infatti una puntata davvero emozionante e indimenticabile per il cantante. Daddy, infatti, non era ben voluto dall’insegnante, nonché conduttrice radiofonica di RDS, Anna Pettinelli. L’allievo, però, grazie al suo talento e all’aiuto di Rudy Zerby, suo insegnante ufficiale, è riuscito a farsi valere e a partecipare alla fase più importante del programma. Ma cosa sappiamo realmente di lui? Chi è Deddy nella vita privata, su Instagram e fuori la scuola? Scopriamolo insieme.

Amici 20, chi è Deddy: biografia e carriera

Deddy è nato il 30 Maggio 2001 e ha 19 anni. La sua carriera non è stata completamente rivolta alla musica. Il cantante, infatti, ha lavorato per molto tempo in un Barber’s shop, anche se la sua passione è sempre stata la musica. Fin da bambino, Daddy ha sempre visto la musica come una valvola di sfogo, un modo per esternare le proprie emozioni. La sua sensibilità, infatti, si manifesta in tutti i suoi brani, che sono particolarmente malinconici. Da bambino, esattamente alle elementari, Deddy ha dovuto sopportare la separazione dei suoi genitori, trovando nella musica quel sollievo di cui aveva bisogno. Ha dichiarato di avere un fratello maggiore che per lui è anche il suo migliore amico. Nel momento in cui ha iniziato a fare musica, il giovane allievo, si è anche dedicato allo studio del pianoforte per avere una maggiore completezza come cantante. Il suo primo album si intitola Forte e fragili che è stato pubblicato il 20 Ottobre 2020 su Spotify. Già prima del suo ingresso ad Amici, l’album aveva raggiunto i cinquantamila ascolti. Un record davvero ambizioso per un ragazzo che non ha mai studiato musica. Considerato il successo che ha avuto il suo inedito su Spotify, Deddy decide di presentarsi ai casting di Amici. Fortemente voluto da Rudy Zerby, riesce a battere con una sfida l’allievo Giulio Musca, riuscendo così ad ottenere il banco di canto. Il suo brano Nella Notte riesce ad avere la meglio ma anche a diventare uno dei brani più cantanti. Una bella vittoria per il giovane talentuoso.I l 20 febbraio è uscito il suo secondo inedito: Ancora in Due. A scriverlo è sempre stato Daddy ed è un brano che ha riscontrato molto successo nelle radio, soprattutto Radio Italia. Ad Amici, infatti, è frequente fare una classifica di brani in base alla trasmissione in radio. E quello di Daddy è ancora adesso particolarmente apprezzato.

Vita privata e Instagram

Deddy è entrato nella scuola di Amici da single. Oltre al successo e alla musica, nella scuola più famosa d’Italia, ha trovato l’amore. Il cantante, è infatti legato sentimentalmente alla ballerina Rosa di Grazia.

La loro storia d’amore fa sognare il pubblico di Amici, soprattutto i più adolescenti. Su Instagram, vanta un gran numero di followers, circa 218 mila e nel suo ultimo post ha messo la foto relativa al serale, scrivendo: “Ho lavorato giorno dopo giorno per questa felpa e ce l’ho fatta, il serale mi aspetta, non so come andrà ma darò il massimo e mi godrò tutto ciò che questa esperienza avrà da offrire”. Un post davvero toccante. E noi non possiamo che aspettare il serale di Amici, che avrà luogo tra circa due settimane e augurare il meglio a Deddy e a tutti gli allievi di amici. Che vinca il migliore!