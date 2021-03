Gemma Galgani, sapete chi è l’ex marito della dama del Trono Over Uomini e Donne? Tutte le curiosità sulla vita privata della protagonista della trasmissione.

È la regina indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, dove da circa dieci anni cerca di trovare il vero amore. Parliamo di Gemma Galgani, la dama torinese entrata nel cuore di milioni di fan. Nonostante la sua non più giovanissima età, Gemma ha entusiasmo e voglia di vivere da vendere e, soprattutto, non perde la speranza nel trovare l’amore. E nella trasmissione di Canale 5, la dama si è innamorata più volte: tra le sue storie più famose ricordiamo quella con Ennio e quella con Giorgio Manetti, il famoso “Gabbiano”. Ad oggi, però, le frequentazioni di Gemma non sono mai andate a buon fine, e la dama è ancora in trasmissione alla ricerca di un sentimento reale. Deve fare i conti, però, con i commenti di Tina Cipollari, sua acerrima “rivale” in studio: l’opinionista non crede assolutamente alla buona fede di Gemma. Riuscirà quest’ultima a trovare il vero amore prima o poi? Staremo a vedere, nel frattempo vi sveliamo qualche curiosità sulla vita privata passata della Galgani. Come dichiarato più volte in trasmissione, Gemma si è sposata giovanissima. Ecco chi è il suo ex marito!

Gemma Galgani, sapete chi è il suo ex marito? Tutto sul passato della dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne. Dopo vari tentativi e frequentazioni, la dama torinese non ha ancora trovato la sua anima gemella, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua a credere nell’amore. Forse non tutti sanno, però, che Gemma ha alle spalle un matrimonio, durato però solo pochi mesi. L’ex marito della Galgani si chiama Francesco D’Acqui: di lui sappiamo, però, ben poco, se non che è un imprenditore, figlio di un armatore genovese. Le nozze si sono celebrate quando Gemma aveva soli 19 anni, nel 1972, ma si sono lasciati dopo pochi mesi. Il divorzio, però è arrivato dopo circa 20 anni. I due ex, comunque, sono rimasti in buoni rapporti.

E voi, sapevate questo particolare del passato della mitica Gemma? Per voi una sorpresa speciale: la Galgani sarà l’ospite speciale dell‘ultima puntata di C’è Posta per te, in onda sabato 13 marzo su Canale 5!