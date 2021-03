Giulia Salemi, annuncio a sorpresa: accadrà nelle prossime ore

Giulia Salemi, annuncio a sorpresa: cosa accadrà nelle prossime ore all’ex concorrente del GF Vip.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip 5. Parliamo di Giulia Salemi, che nella casa più spiata della tv è entrata in un secondo momento. Dopo la notizia del prolungamento dell’edizione, infatti, nella casa sono entrati nuovi concorrenti, tra i quali, appunto, la bellissima influencer italo persiana. Un prolungamento che, forse, è stato un segno del destino per la concorrente, che nella casa del GF Vip 5 ha trovato il grande amore. La storia con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele anche al termine del reality show, nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico. E anche del suo amore per Pierpaolo parlerà in un’intervista esclusiva di cui sarà protagonista questo pomeriggio, in diretta! Quando e dove seguirla? Vi sveliamo tutto!

Giulia Salemi, annuncio a sorpresa: dove vedremo l’ex concorrente del GF Vip

È scoppiato l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante alcuni non credano alla loro storia, i due concorrenti del GF Vip 5 si mostrano più uniti che mai, anche al termine del reality di Canale 5. Un amore puro, nato da un’amicizia nei primi giorni nella casa. Un sentimento che è cresciuto giorno dopo giorno: oggi, Giulia e Pierpaolo sono davvero indivisibili. Per la gioia dei numerosissimi fan dei Prelemi, nome con cui è stata definita la coppia. E proprio per i fan c’è una buonissima notizia: potranno rivedere Giulia molto presto! Oggi pomeriggio, sabato 13 marzo, alle ore 18.00, ci sarà un’intervista in diretta su Chi! Per seguirla basterà connettersi con le pagine social ufficiali del settimanale condotto da Alfonso Signorini. Giulia sarà collegata in diretta e risponderà a tutte le domande dei giornalisti.

E, come i fan più attenti sicuramente sapranno, Giulia attualmente si trova a Roma, a casa del suo Pier. Apparirà anche lui durante la diretta? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo. Ore 18.00, non mancate!