Fiori d’arancio per la bellissima ex velina di Striscia la Notizia: il lieto evento in un video su Instagram, fan pazzi di gioia.

Una scintilla inarrestabile quella scoccata circa un anno fa tra l’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito. La splendida coppia ha annunciato le nozze con un video su Instagram e la notizia ha mandato in visibilio i fan. Una cerimonia molto intima, come impongono le regole della pandemia, ma non per questo meno ‘sentita’. “Sì, c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si e’ fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto ‘I do’ perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa”, scrive la bellissima ex protagonista del tg satirico di Canale 5. Scopriamo insieme di chi si tratta: vi anticipiamo che è una delle ragazze più belle che abbiano mai ballato sul bancone di Striscia.

L’amatissima ex velina dice “Sì”: favoloso annuncio della coppia

Come purtroppo richiesto dalla situazione sanitaria attuale, la splendida influencer e modella si è sposata con una cerimonia civile. Quasi trent’anni, di origini napoletane, ex concorrente di Miss Italia 2012, in passato è stata co-conduttrice di Paperissima Sprint. Inoltre, è stata fidanzata per circa quattro anni con Luca Bizzarri: avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando di Ludovica Frasca, uno dei volti più amati dell’intera storia di Striscia la Notizia. Due giorni fa la seguitissima influencer ha dato una grande gioia ai fan comunicando la notizia delle sue nozze con l’imprenditore inglese Frank Faricy. I due stanno insieme da un anno, ma hanno deciso ugualmente di fare il grande passo. Mascherine e outfit semplici, la coppia non si è fatta scoraggiare dalle restrizioni ed ha preferito coronare il sogno d’amore godendo appieno del momento. “E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri). E sì, i nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank”, scrive Ludovica nel post carico di emozione.

Tantissimi auguri ad entrambi!