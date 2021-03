Qui era un bellissimo bambino dagli occhioni meravigliosi, oggi è un volto celebre dello spettacolo: lo riconoscete?

Il bellissimo bambino che potete ammirare in questo scatto è oggi un volto molto celebre dello spettacolo: lo riconoscete? A darvi una mano ci pensiamo noi con alcuni piccoli indizi che di certo potranno fare al caso vostro. Il personaggio di cui parliamo è nato nel 1968 a Sde Nehemia e dopo essersi dedicato al servizio militare ha intrapreso la carriera di modello. Ha quindi iniziato a viaggiare in ogni parte del mondo ed è apparso sulle riviste più prestigiose del settore. In Italia, inizia a lavorare nell’ambito pubblicitario, diventando il volto di diversi spot. Si dedica poi anche al ruolo di attore sia in Italia che in America, ottenendo un grande successo sia per il piccolo che il grande schermo. Nel nostro paese, prende parte anche a ad un celebre reality, di cui risulta vincitore, e ad un talent molto amato.

Chi è questo bellissimo bambino, oggi celebre volto dello spettacolo?

Lo abbiamo visto anche nelle vesti di conduttore ed è stato legato ad una celebre e splendida showgirl per un lungo periodo. Di recente lo abbiamo ammirato come guest-star de “Le indagini di Lolita Lobosco”, nuova fiction già di grande successo di pubblico e critica. Lo avete riconosciuto? Stiamo parlando dell’affascinante e talentuoso Raz Degan! Attore, modello, conduttore, un concentrato di doti incredibili che hanno saputo conquistare il cuore e l’apprezzamento del pubblico. A condividere questo tenerissimo e adorabile scatto è stato lo stesso Raz Degan tramite Instagram, sul suo profilo ufficiale che è seguito da quasi quattrocentomila follower. Certo, nell’immagine era piccolissimo, ma quegli occhi grandi e splendidi sono davvero inconfondibili, un vero e proprio marchio di fabbrica! Eccolo in uno scatto recente: un fascino, il suo, che sembra aumentare col passare del tempo, non siete d’accordo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan)



Avevate riconosciuto il celebre ed affascinante Raz Degan in questo meraviglioso e dolcissimo bimbo della foto?