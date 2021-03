Alessandra Amoroso a C’è posta per te incanta i telespettatori con il suo meraviglioso look: il prezzo vi lascerà senza parole.

Ieri sera, è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, che ha decisamente conquistato il pubblico con le storie raccontate. Una stagione, questa, che ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di italiani, ma tale successo è sempre stato raggiunto, anche negli anni precedenti. Maria De Filippi sempre, o quasi, riesce a sciogliere un nodo presente in una famiglia, con il suo sapere toccare senza spezzare, e la sua forte capacità di comprendere ed ascoltare. Sarà anche per questo che la trasmissione vanta milioni di telespettatori. Nella puntata appena trascorsa, come regalo per una commovente storia, è arrivata proprio lei, Alessandra Amoroso, che ha sfoggiato un look bellissimo: scopriamo insieme il costo, resterete senza parole.

Un’ultima puntata che ha conquistato certamente tutti i telespettatori. Partendo dal primo momento, davvero imperdibile, che ha visto al centro dell’attenzione Luciana Littizzetto, arrivata in trasmissione, portando una ventata di leggerezza e di forte ironia. A seguire, abbiamo assistito alle diverse storie raccontate, e tra gli ospiti giunti a C’è posta per te per essere un regalo, è venuta proprio lei, l’amatissima Alessandra Amoroso. Ebbene, l’artista è arrivata in studio con un look molto particolare, che fa parte della collezione Pre-Fall 2020 di Etro, casa di moda italiana famosissima e apprezzatissima. Per l’occasione, Alessandra ha scelto un top di seta dalla fantasia floreale, con toni rosa e fondo nero, dal costo, sembrerebbe di circa 925 euro. La gonna, invece, con la medesima stampa, sempre firmato Etro, costerebbe 2145 euro. A completare il suo meraviglioso look, un cinturone in pelle nero, dello stesso brand dei vestiti, il cui prezzo dovrebbe essere intorno ai 590.

Per ultimo, la cantante ha scelto di impreziosire il tutto con del sandali scintillanti, firmati Giannino, e il cui costo è di 740 euro. Ebbene, Alessandra Amoroso ha sfoggiato un abito meraviglioso, che non è certamente passato inosservato. L’artista ha incantato il pubblico, arrivando in studio con un sorriso smagliante.