Annalisa, sapete cosa faceva prima di toccare l’incredibile successo? L’ha raccontato proprio l’artista.

Al Festival di Sanremo 2021 sono stati ben 26 i big che hanno portato in gara il brano che in questi mesi hanno dato vita, e tra di loro, anche la bellissima e bravissima Annalisa. L’artista ha conquistato i telespettatori con la sua canzone, ovvero Dieci, tanto da essere inizialmente favorita, in base ai voti delle prime giurie. Non ha raggiunto il podio, ma ha comunque incantato con la sua voce. La cantante ha raggiunto in questi anni un successo davvero portentoso, ma prima ancora che la sua popolarità esplodesse, sapete cosa faceva?

Annalisa, spunta fuori solo adesso: cosa faceva prima del successo?

La sua popolarità è cresciuta quando nel 2011 ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il premio della critica. Annalisa, in seguito a questa esperienza, si è fatta strada nel mondo della musica, e ha cominciato con la pubblicazione dei suoi primi album. La sua carriera ha avuto in questi anni un’esplosione, dato che ha scalato le classifiche musicali con i suoi brani meravigliosi, e ha toccato tantissimi palchi, e ogni volta, acclamata da migliaia di fan. E’ sicuramente una delle cantanti uscite da Amici che ha raggiunto il maggior successo, e ha incantato con la sua voce. Prima ancora, però, sapete cosa faceva? A quanto pare, l’artista ha iniziato a suonare quando era giovanissima, e ha svolto alcuni lavoretti classici. Ha anche suonato da sola come dj, oppure in coppia voce e contrabasso.

Ebbene, Annalisa si è data molto da fare per raggiungere e realizzare il suo sogno, ed è riuscita a manifestare pienamente la sua arte, grazie ovviamente al talento che le appartiene. La sua voce non passa certamente inosservata: è leggerezza e potenza, grinta e passione.