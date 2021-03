La vita privata di Johnny Depp: chi sono le sue ex mogli, i suoi ex amori ed i dettagli sul divorzio con Amber Heard.

Lo vediamo in questa domenica di 14 marzo 2021 su Italia 1 nel film di grandissimo successo, La maledizione della prima luna! Johnny Depp è una delle star più amate del cinema mondiale. Classe ’63, è nato a Owensboro, città americana. Johnny è un attore, produttore cinematografico, regista, comico e musicista: un artista davvero incredibile. Nel corso della sua carriera ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street e per il film che vediamo questa sera, ha ricevuto la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista! Lo ricordiamo in tantissimi film, famosissimi, accanto ad attori altrettanto amati e famosi. Ma in tanti si chiedono qualche curiosità sulla sua vita privata: siamo qui per spazzare via ogni dubbio!

Johnny Depp, vita privata: tutti gli ex amori ed il divorzio con Amber Heard

Depp è uno degli uomini più affascinanti ed amati dal pubblico cinematografico. E’ stato fidanzato con donne meravigliose, come la supermodella Kate Moss, Winona Ryder, Jennifer Grey: quest’ultima è l’iconica protagonista di Dirty Dancing. Il suo primo matrimonio risale al 1983: è stato sposato con la make up artist Lori Anne Allison per tre anni. Nel ’98, dalla sua storia con l’attrice francese Vanessa Paradis, sono nati due figli: Lily Rose Melody, nata nel ’99, e John Jack Christopher Depp III nato nel 2002. Dopo 14 anni di storia d’amore, Johnny e Vanessa si sono lasciati.

Dal 2012 al 2016 l’attore ha avuto una relazione con Amber Heard, conosciuta sul set di un film, The Rum Diary. Parliamo di una storia particolare: nel 2015 si sono uniti in matrimonio. Parliamo di una cerimonia civile svolta nella casa dell’attore, a Los Angeles. Dopo poco più di un anno di matrimonio, la Hard chiese il divorzio a Jhonny sostenendo di aver subito violenze fisiche: nel 2017 si sono detti addio ma alla loro separazione è stata seguita da una vera e propria ‘guerra’. Il divorzio di Johnny Depp e Amber Heard è ricordato come uno dei ‘divorzi peggiori di Hollywood’, scrive Vanity Fair.