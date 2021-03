Roberto Ciufoli sarà uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

L’attesa è finalmente terminata: da domani, Lunedì 15 Marzo, Ilary Blasi sarà al timone di una nuova e sfavillante edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di alcuni anni dalla messa in onda dell’ultima puntata al timone di Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice romana prende le redini in mano del famoso e seguitissimo adventure reality di Canale 5. Cosa succederà? Beh, al momento, non ci è dato saperlo. Fatto sta che il cast scelto per questa nuovissima e sorprendente edizione è davvero sorprendente. Tra tutti i nomi, come ricorderete, c’è anche Roberto Ciufoli. Si, avete letto proprio bene: il simpaticissimo attore e comico sarà uno dei naufraghi che partirà alla volta dell’Honduras. E che metterà seriamente alla prova le sue abilità fisiche. In attesa di scoprire cosa succederà, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In particolare, siete curiosi di conoscere la sua vita privata? Roberto Ciufoli, quindi, ha una moglie? E, soprattutto, ha dei figli? Scopriamo insieme ogni cosa.

Roberto Ciufoli, conosciamo la vita privata: moglie e figli

Da domani, Lunedì 15 Marzo, quindi, Roberto Ciufoli sarà a tutti gli effetti uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà il simpaticissimo attore e comico, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lui? In particolare, siete curiosi di sapere la sua vita privata? Sappiamo benissimo che, nonostante sia amatissimo ed apprezzatissimo, il buon Ciufoli è molto riservato. E, soprattutto, geloso della sua privacy. Per questo motivo, sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo sul suo status sentimentale. Stando a quanto di apprende dal web, però, sembrerebbe che l’ex membro del famoso gruppo ‘La premiata Teleditta’ sia felicemente sposato. Convolato a nozze con Theodora Bugel, bellissima donna francese, nel Marzo del 2011, il simpaticissimo Roberto è diventato papà del piccolo Romeo nel 2016. Ma prima di Theodora c’era qualcuno? Assolutamente si: sembrerebbe che, in passato, il buon Ciufoli abbia avuto una relazione con una costumista. E che sia diventato papà per la prima volta.

Noi non vediamo l’ora di vederlo in ‘azione’ a ‘L’Isola dei Famosi’. Voi?