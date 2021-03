Claudio Gioè è un famosissimo ed apprezzatissimo attore italiano, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? La conosciamo benissimo: è un’attrice.

Carissimi lettori, ci aspetta una serata televisiva davvero indimenticabile, ve lo avvisiamo. Questa sera, Lunedì 15 Marzo, non soltanto andrà in onda la prima ed imperdibile puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma inizia anche una nuova fiction. Intitolata ‘Makari’, la serie televisiva avrà degli attori davvero eccezionali. A partire, quindi, dalla bellissima Antonella Attili, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo. Fino al mitico Claudio Gioè. Per niente sconosciuto al pubblico italiano e, soprattutto, protagonista indiscusso di numerose serie televisive di successo, l’attore siciliano vestirà i panni di un uomo che, tornando nel suo paese Makari, inizia ad intraprendere una vita completamente diversa da quella che, invece, aveva a Roma. Insomma, una serie televisiva davvero pazzesca, c’è da ammetterlo. Cosa sappiamo, però, del suo attore principale? In attesa di scoprire cosa ci riserverà il suo protagonista, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In particolare, volete sapere chi è stata la sua ex fidanzata?

Chi è l’ex fidanzata di Claudio Gioè? È un’attrice famosissima

Da questa sera, Lunedì 15 Marzo, Claudio Gioè sarà il protagonista indiscusso dei nostri Lunedì sera. Protagonista indiscusso di ‘Makari’, la nuova serie televisiva Rai che ha ‘sostituito’ l’incredibile Commissario Montalbano, è proprio Claudio Gioè. Ebbene si, avete letto proprio bene: il simpaticissimo e celebre attore siciliano sarà la colonna portante di un nuovissimo progetto televisivi ambientato interamente in Sicilia. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà il suo protagonista, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che, da come si può chiaramente comprendere, è veramente noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa sulla sua vita privata? In particolare, cosa sappiamo sul suo status sentimentale? Attualmente, è fidanzato oppure è single? Al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Claudio Gioè, infatti, è molto riservato su questo aspetto. Quello che, però, possiamo dirvi per certo è che la sua ex fidanzata è un volo molto noto al pubblico italiano. I due, stando a quanto si apprende dalle sue parole dette nel 2019 a Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, sembrerebbe che siano stati insieme per circa quattro anni e mezzo. E che, nonostante la differenza d’età, siano stati davvero innamorati. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Curiosi di saperlo? Ebbene: stiamo parlando di Pilar Fogliati, famosissima ed apprezzatissima attrice, nonché ex protagonista della serie ‘Che Dio ci aiuti’.

Non sappiamo quali siano i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. Tuttavia, della parole di Pilar si capisce quanto, ancora adesso, sia rimasta una stima incredibile.