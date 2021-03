Ilary Blasi è una famosissima conduttrice televisiva, ma avete mai visto le sue sorelle? Spunta lo scatto social: sono magnifiche come lei.

Finalmente da questa sera Ilary Blasi sarà nuovamente sul piccolo schermo. A distanza di pochissimi anni dalla sua esperienza, in compagnia di Alvin, ad Eurogames, la conduttrice romana torna al timone di un programma tutto suo. Proprio questa sera, infatti, la Blasi tornerà su Canale 5 a capo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo viaggio in Honduras, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua colonna portante? Al di là dell’aspetto professionale e lavorativo, che lo sappiamo benissimo è super conosciuto, e dell’aspetto sentimentale, cosa sappiamo esattamente della sua famiglia? Sappiamo benissimo che, nonostante sia una moglie e mamma a tempo pieno, Ilary è particolarmente legata ai suoi genitori. Ed, ovviamente, alle sue sorelle. Ecco, ma a proposito di loro: voi le avete mai viste? Appurato che sono completamente estranee al mondo dello spettacolo, siete curiosi di vederle? Ci pensiamo noi a mostrarvele. Anche se, vi assicuriamo, entrambe sono magnifiche proprio come la bella Ilary.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Ilary Blasi, sapete chi sono le sue sorelle? Magnifiche come lei

È una delle più grandi conduttrici, Ilary Blasi. Sarà per la sua immensa bellezza e simpatia, ma anche per la sua spropositata bravura, fatto sta che la moglie di Francesco Totti decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, su di lei? In particolare, cosa sappiamo delle sue sorelle? Come dicevamo precedentemente, entrambe, perché la Blasi ha ben due sorelle, sono completamente lontane dal mondo dello spettacolo. E letteralmente dedite ad altro. Si chiamano Silvia, da pochissimi anni convolata a nozze, e Melory, in attesa del suo primo figlio. Ed entrambe sono davvero bellissima, proprio come la bella Blasi. Siete curiosi anche voi di vederle? Vi accontentiamo immediatamente.

Eccole qui: Silvia, Melory ed Ilary in compagnia del loro papà. Diciamoci la verità: sono tutte e tre bellissima. Ma, soprattutto, due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo con noi?