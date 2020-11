Claudio Gioè: età, carriera e vita privata del protagonista di ‘Vite in fuga’

Scopriamo chi è Claudio Gioè, attualmente protagonista della fiction ‘Vite in fuga’ su Rai 1: dettagli e curiosità sull’attore siciliano.

Andrà in onda questa sera su Rai 1 la seconda puntata di ‘Vite in fuga’, con Anna Valle e Claudio Gioè. Quest’ultimo interpreta il doppio ruolo di Claudio Caruana/Giorgio Marasco. Scopriamo chi è questo bravissimo attore, quanti anni ha, dove è nato e quali sono state le tappe della sua brillante carriera. Nato a Palermo il 27 gennaio 1975, ha frequentato il liceo Classico. Qui, come racconta lui stesso a Vanity Fair, un giorno passò una circolare su un corso di teatro e, da appassionato di cinema, decise di iscriversi. Poi Gioè si è trasferito a Roma, dove è riuscito ad entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Claudio Gioè, le tappe della sua straordinaria carriera

Teatro, cinema e tv: Claudio Gioè ha dimostrato nella sua lunga carriera di sapersi destreggiare in tutti questi settori. Il suo debutto al cinema risale al 1988 con ‘The Protagonist’ di Luca Guadagnino. Altri film in cui ha recitato sono ‘I cento passi’, ‘La meglio gioventù’, ‘Stai con me’, ‘E se domani’ sono solo alcuni dei film in cui ha dato prova della sua straordinaria bravura. Di grande successo le fiction a cui ha preso parte per la tv: ‘Operazione Odissea’, ‘Paolo Borsellino’, ‘Codice rosso’, ‘Il capo dei capi’, ‘Squadra antimafia – Palermo oggi’, ‘Il tredicesimo apostolo’, ‘La mafia uccide solo d’estate’, ‘Il bosco’, ‘Il sistema’ e ‘Sotto copertura – La cattura di Zagaria’. Molto riservato, mantiene la sua vita privata ben lontana dai riflettori: delle sue storie passate si conosce solamente quella con Pilar Fogliati, oggi conclusa, di cui è stata l’attrice a parlare per la prima volta ai microfoni di ‘Vieni da me’ con Caterina Balivo.

Se vi siete persi il primo episodio di ‘Vite in fuga’, vi consigliamo di recuperarlo e di continuare a seguire la fiction che vanta attori dal talento straordinario come appunto, Claudio Gioè.

Segui anche la nostra pagina Instagram——>>clicca qui