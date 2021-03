Davide Donadei prima di Uomini e Donne: così non lo avete mai visto, è irriconoscibile; spunta uno scatto inedito dell’ex tronista.

È stato uno dei protagonisti assoluti della prima parte di questa stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso sul trono è stato turbolento e ricco di alti e bassi, ma ha avuto lieto fine. Parliamo di Davide Donadei, uno dei tronisti più amati della trasmissione. Nel corso della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, il bel pugliese ha conosciuto Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, le due corteggiatrici che ha tenuto fino alla fine, fino al giorno della scelta. Una scelta non semplice per il tronista, che si era sinceramente legato ad entrambe. Ma, alla fine, il suo cuore batteva solo per Chiara, con la quale oggi vive una bellissima storia d’amore. Anche sui social, la coppia si mostra più unita che mai e interagisce con i fan. E proprio durante un botta e risposta con i suoi followers di Instagram, Davide mostra a tutti uno scatto del passato: stenterete a riconoscerlo! Guardate un po’!

Davide Donadei prima di Uomini e Donne: così non lo avete mai visto, lo scatto del passato

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due si sono conosciuti qualche mese fa nello studio di Uomini e Donne. Una frequentazione in cui non sono mancati momenti di tensione, ma che si è conclusa nel migliore dei modi: pioggia di petali rossi e bacio al centro dello studio! Davide ha scelto Chiara, che non ha potuto che dire si. E dal momento della scelta la coppia non si è separata un attimo, per la gioia dei numerosi fan, che continuano a supportarli e seguirli anche sui social. Proprio sui social, qualche ora fa, Davide ha postato uno scatto inedito di qualche anno fa. È irriconoscibile! Date un’occhiata!

Occhiali da vista e niente barba per il tronista, visibilmente più giovane, ma sempre affascinante!