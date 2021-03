Fariba Tehrani a L’Isola dei famosi: il gesto della figlia Giulia Salemi a poche ore dalla prima puntata; ecco cosa è apparso sui social.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova edizione de L’Isola dei famosi! Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena. Tra palapa, playa, nomination infuocate e prove leader: ne vedremo delle belle! Anche perché il cast di quest’anno è davvero stellare! Ci sarà anche lei, Fariba Tehrani, che abbiamo già visto a Pechino Express, in coppia con la figlia Giulia Salemi. Quest’ultima, reduce dall’esperienza nella casa del GF Vip, è ora pronta a sostenere la sua mamma in questa nuova avventura tv. E proprio poco fa ha scritto qualcosa sul suo canale Twitter. Scopriamo di più!

Fariba Tehrani a L’Isola dei famosi: il messaggio della figlia Giulia Salemi poco prima dell’inizio

“Sono in tensione come prima di un esame!”. Queste le parole di Giulia Salemi, che su Twitter ha manifestato la sua ansia in attesa della prima puntata de L’Isola dei famosi. Tra i naufraghi di questa edizione, infatti, ci sarà anche la mitica Fariba, mamma dell’influencer italo persiana. Insieme hanno partecipato a Pechino Express, e già lì Fariba ha dimostrato di essere una donna forte e determinata. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione in Honduras! E anche Giulia, che, insieme ai suoi followers, commenterà la puntata su Twitter. Come? Utilizzando un hashtag da inserire nei tweet. Quale sarà? Vi basterà seguire la Salemis su Twitter per scoprire tutto quello che accadrà durante questo primo attesissimo appuntamento con l’Isola! Ecco il tweet di Giulia:

Sono in tensione come prima di un esame… stasera alle 21.30 tutti sul divano🙈 Cerco ispirazione per # da lanciare 🙄 consigli ? — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 15, 2021

Tutto pronto per il debutto! A condurre lo show Ilary Blasi, affiancata da un trio di opinionisti super speciale: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5!