Interessante indizio su Pierpaolo Pretelli: il secondo classificato del GF Vip 5 potrebbe apparire presto in un famoso programma tv.

Pierpaolo Pretelli è stato indubbiamente uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del GF Vip: bellissimo e pieno di valori, il modello originario di Maratea ha conquistato tutti tanto da arrivare secondo classificato. La chiacchieratissima ‘amicizia speciale’ con Elisabetta Gregoraci e poi la storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi hanno diviso e fatto innamorare il pubblico. Ma all’interno della casa più spiata d’Italia Pierpaolo è stato molto apprezzato anche per le sue doti artistiche che non sono passate affatto inosservate. Chi ha seguito il GF Vip 5 avrà sicuramente notato la sua spiccata bravura come imitatore e non è difficile immaginare per lui diverse proposte lavorative ora che si è conclusa l’esperienza al reality di Canale 5. A tal proposito, l’ex gieffino ha pubblicato in queste ore un video che potrebbe avere un significato ben preciso. Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Pierpaolo Pretelli, l’indizio insospettisce i fan: lo rivedremo proprio in quel programma tv?

Nel video Pierpaolo appare mentre canta una canzone dedicandola alla sua Giulia. Insieme a lui, un altro personaggio molto noto. Scrive Blog Tivvù: “Pierpaolo si trova in compagnia di Antonio Mezzancella, ex vincitore di Tale e Quale Show e imitatore dalle doti straordinarie. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha intonato con l’amico ‘Stella di Broadway’ di Cesare Cremonini, dedicandola ancora una volta alla sua Giulia Salemi e imitando alla perfezione la voce dell’artista bolognese”.

Insomma, tutto porterebbe a pensare che Pretelli si stia preparando per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Naturalmente l’indizio ha riempito di gioia il popolo del web. Considerando il suo straordinario talento come imitatore e showman, potrebbe trattarsi di un’ipotesi molto plausibile. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per avere qualche certezza in più.