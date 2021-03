Laura Pausini ha appena aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post: dà un magnifico annuncio ai suoi follower, il suo brano è nominato agli Oscar!

E’ una vera star in Italia e nel mondo: l’ultima sua più grande soddisfazione è arrivata poche settimane fa. Laura Pausini ha vinto il Golden Globe 2021! Ha ricevuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti famosi ed importanti a livello mondiale: è infatti l’unica cantante italiana donna ad aver ricevuto tali premi. La classe ’74, nata a Faenza il 16 maggio, è comparsa in tv al Festival di Sanremo 2021: era proprio sul palco dell’Ariston, nel ’93, quando ha iniziato la sua carriera con ‘La solitudine’. Per la Pausini arriva una nuova ed enorme gioia: ha appena fatto sapere, attraverso i suoi canali social, di esser nominata agli Oscar! Ecco l’annuncio.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Laura Pausini, magnifico annuncio: “Ancora non ci credo”, la notizia appena arrivata

Arriva una nuova magnifica notizia per la famosissima cantante italiana. Laura Pausini è stata nominata agli Oscar! Dopo la vittoria ai Golden Globes, arriva un nuovo riconoscimento, altrettanto importante, per la cantante e la sua ‘Io sì (seen)’. Il brano appena citato è del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren ed è nominato agli Oscar 2021 tra le ‘Best original song’. Ecco il post pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come “The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto “Io sì (Seen)” e il messaggio che porta con sé” sono le parole della cantante che si leggono sui social. E’ davvero emozionata e noi le facciamo un enorme in bocca al lupo!