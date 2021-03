Proprio ad inizio puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Alessia Marcuzzi: cos’è successo.

Era il momento tanto atteso di questa nuova settimana di Marzo: l’inizio della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In diretta da Cologno Monzese, più bella che mai, e in compagnia dei suoi opinionisti, Ilary Blasi ha dato inizio a questa nuova ed incredibile avventura. Sapete, però, cosa ha fatto la conduttrice televisiva appena iniziata la diretta? Beh, la risposta è davvero semplice: subito dopo aver salutato il suo pubblico da casa ed aver inaugurato questa nuova edizione, la bellissima romana non ha affatto potuto fare a meno di compiere un gesto davvero inaspettato per Alessia Marcuzzi, ex colonna portante dell’adventure reality. Ecco, ma cosa ha fatto esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un gesto tanto inaspettato quanto magnifico. E che, soprattutto, sottolinea quanto tra le due conduttrici televisive intercorra un rapporto di stima davvero incredibile. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo in diretta.

L’Isola dei Famosi, il gesto di Ilary Blasi per Alessia Marcuzzi: cos’è successo in diretta

È appena iniziata questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, eppure ha già tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Per la prima volta in assoluto, come sottolineato anche dalla padrona di casa, i naufraghi saranno divisi in due squadre, ‘Rafinados’ e ‘Burinos’. Ed, ovviamente, vivranno su due spiagge completamente differenti e distanti. Insomma, una cosa del genere non era mai accaduto prima d’ora. Ma non è affatto finita qui. Ancora prima di dare inizio a questa edizione scoppiettante, Ilary Blasi non ha affatto potuto fare a meno di compiere un gesto davvero inaspettato per Alessia Marcuzzi. Sappiamo benissimo che, appena approdato su Mediaset, a prendere le redini in mano è stata proprio la conduttrice romana. È proprio per questo motivo che la Blasi, al primo anno di conduzione dell’adventure reality, non ha affatto perso occasione di mandarle in saluto. ‘Ciao Alessia, un bacio’, ha detto Ilary ancora prima di collegarsi con l’Honduras.

Un gesto davvero ‘semplice’, c’è da ammetterlo. Ma che, come dicevamo precedentemente, sottolinea alla grandissima il rapporto di stima che c’è tra le due regine della Tv.