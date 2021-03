È il simpaticissimo Peppe Piccionello nella serie televisiva ‘Makari’, ma sapete chi è Domenico Centamore? Dove abbiamo già visto l’attore.

È trascorsa una settimana esatta da quando, molto probabilmente per l’ultima volta, il simpaticissimo Commissario Montalbano ha salutato il suo pubblico italiano, eppure siamo già pronti ad accogliere un’altra ed imperdibile serie televisiva. Proprio per questa sera e per circa altre tre puntate, i telespettatori di Rai Uno assisteranno alla messa in onda della fiction ‘Makari’. Ambientata interamente in Sicilia e concentrata sulle vicende di Saverio Lamanna, un giornalista che, da Roma, ritorna nella sua terra d’origine, la serie televisiva ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il cast scelto per questo strabiliante lavoro è davvero superlativo. A partire, quindi, da Claudio Gioè, che veste i panni di protagonista indiscusso. Fino a Domenico Centamore, che invece è Peppe, amico di Saverio, Suleima, la donna che farà innamorare il buon Lamanna, e tantissimi altri ancora. Ecco, ma a proposito del simpaticissimo Piccionello, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli.

Chi è Peppe di Makari: cosa sappiamo sull’attore Domenico Centamore

Da questa sera, Lunedì 15 Marzo, Domenico Centamore vestirà i panni di Peppe Piccionello nella serie televisiva ‘Makari’. In compagnia di Claudio Gioè e tantissimi altri attori di fama nazionale, il simpaticissimo catanese sarà uno dei protagonisti indiscussa di questa nuova fiction targata Rai. In attesa, però, di scoprire qualche cosa in più sul suo personaggio e quanto sarà fondamentale la sua figura per Saverio Lamanna, volete scoprire qualche cosa in più sulla sua persona? Ebbene: siamo qui apposta per questo. Da quanto si legge sul web, Domenico è nato a Scordia, città catanese, il 24 Settembre del 1974. Purtroppo, della sua vita privata sappiamo davvero molto poco. Quello che, però, possiamo passare in rassegna è la sua carriera. E, vi assicuriamo, è una carriera degna di nota. Apprezzato e conosciuto per il suo ruolo di Vito nel film ‘I Cento passi’, l’attore siciliana vanta di un curriculum niente male. Protagonista indiscusso di numerose pellicole cinematografiche, tra cui ‘Il Divo’, ‘Pinocchio’, ‘Il tuttofare’ e tantissimi altri, e di serie televisive di successo, il buon Centamore è uno degli attori più amati ed apprezzati. Sapete, però, dove l’abbiamo già visto sul piccolo schermo? Le sue esperienza in fiction, lo ripetiamo, sono davvero numerose. Ve ne citiamo giusto qualcuna: ‘Il Commissario Montalbano’, ‘La mafia uccide solo d’estate’, ‘Squadra Antimafia 2’ e tantissime altre ancora. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera di Domenico Centamore è davvero immensa. E, d’altra parte, ammirando la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Lo seguirete stasera a ‘Makari’? Noi decisamente si!