Ilary Blasi ha incantato il pubblico di Canale 5 nella prima puntata de L’Isola dei Famosi: la conduttrice ha scelto un look pazzesco. Vi sveliamo tutti i dettagli.

E’ iniziato ieri sera, 15 marzo, uno dei reality più amato dagli italiani. Parliamo de L’Isola dei Famosi! I naufraghi hanno raggiunto la loro nuova ‘casa’ e sono pronti ad iniziare un’avventura! Al timone del programma quest’anno c’è l’incantevole Ilary Blasi. Ieri sera, la conduttrice ha tenuto milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo: con la sua bellezza, simpatia, spontaneità e bravura è riuscita a raggiungere ottimi risultati con la prima puntata. La conduttrice romana ha scelto per la primissima un look elegante e sensuale. Ha indossato un abito lungo nero ed ha accompagnato il look con dei maestosi orecchini: ieri sera, la Blasi era davvero uno schianto. Siamo qui per parlarvi dell’outfit scelto per la prima diretta: vi sveliamo tutti i dettagli su quell’abito.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Ilary Blasi elegante e sensuale: conoscete i dettagli del suo look?

Ilary Blasi ieri sera, lunedì 15 marzo, per la primissima de L’Isola dei Famosi ha scelto un look total black che ha incantato tutti. Un abito lungo nero l’ha resa elegantissima ed alcuni ‘dettagli’ anche super sensuale. In diretta ieri sera ha indossato un abito da sera in velluto firmato Lia Stublla: il modello a sirena porta dei tagli ‘cut out’ sul busto che lasciano nudi i fianchi e gli addominali. Le scarpe scelte dalla conduttrice sono Casadei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LS (@liastubllaofficial)

Per completare il look, Ilary ha scelto degli orecchini maestosi che hanno illuminato ancor di più il suo viso. Nessuna parrucca, come ricorderanno i fan della conduttrice ai tempi del GF VIP: Ilary ha scelto uno chignon basso per mettere in risalto i lineamenti del viso. Incantevole è dir poco, quale look sceglierà per la prossima puntata? Ricordiamo che L’Isola dei Famosi torna in tv giovedì 18 marzo!