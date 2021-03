Sapete chi è il padre di Maurizio Casagrande? Parliamo di un famosissimo attore, Antonio Casagrande!

Maurizio Casagrande è il grande attore, comico, regista e sceneggiatore romano. Napoletano, è nato nel 1961 ed è uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano. Lo vediamo questa sera di martedì 16 marzo su Rai Due, nel programma Stasera tutto è possibile: la sua simpatia è davvero unica! Maurizio è figlio d’arte: suo padre è Antonio Casagrande, volto famosissimo del cinema italiano, entrato nella compagnia di Eduardo De Filippo. Ha recitato anche al film diretto da suo figlio, Maurizio. Vi sveliamo qualche dettaglio in più.

Maurizio Casagrande, sapete chi è suo padre? Famosissimo attore italiano

Il papà di Maurizio Casagrande è il famoso attore, napoletano, classe ’31. Antonio Casagrande ha esordito nel mondo della recitazione a 6 anni, interpretando un bambino nella Madame Butterfly. E’ entrato nella compagnia di Eduardo De Filippo, negli anni ’60, ed ha recitato in famosi film come Ditegli sempre sì, Filumena Marturano, Sabato Domenica e Lunedì. Antonio ha interpretato il detenuto in Così parlò Bellavista.

A fine anni ’90, con il figlio Maurizio e Vincenzo Salemme, entra a far parte del cast di Amore a prima viste dove ricopre il ruolo di padre del protagonista. Ha recitato anche in Una donna per la vita, Babbo Natale non viene dal nord, diretto da Casagrande junior. Antonio Casagrande è papà di Maurizio e Paola Casagrande. Sul suo conto, non abbiamo ulteriori informazioni. Qui lo vediamo in una scena del film Così parlò Bellavista.

Antonio È stato impegnato a teatro con la sua compagnia composta da Tiziana De Giacomo, Ania Cecilia, Marianna Liguori, Luca Varone in Caffè notturno: c’è di peggio care signore. Tiziana è la moglie di Maurizio Casagrande: l’incantevole donna, classe ’83, ha recitato anche lei in alcuni film come Babbo Natale non viene dal nord.