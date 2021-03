Stefano De Martino, spunta lo scatto dove era davvero piccolissimo: pioggia di likes per questa foto del passato, scopriamola!

Siete pronti ad una nuova ed inebriante puntata di ‘Stasera tutto è possibile’? Anche stasera, Martedì 16 Marzo, il bel Stefano De Martino sarà al timone di un nuovo appuntamento completamente inedito. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate dal web, completamente ed interamente dedicato a ‘I Grandi Miti’. Una puntata, da come si può chiaramente comprendere, davvero imperdibile. E che, ricca di ospiti più che eccezionali, si prepara a far trascorrere delle ore spensierate e divertenti al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. In attesa, però, di assistere a tutti i giochi magnifici che il programma condotto da Stefano De Martino è solito regalarci, siete curiosi di vedere uno scatto davvero ‘inedito’ del suo conduttore? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato di com’era il bel De Martino nel passato ed abbiamo fatto un confronto tra ‘ieri’ ed ‘oggi’. Adesso, però, siete curiosi di vedere com’era Stefano De Martino da piccolissimo? Si, avete letto proprio bene: in questa fotografia, il bel ballerino napoletano è davvero piccino piccino. Siete curiosi anche voi di vederlo? Ammiriamolo tutti insieme. Vi assicuriamo: è di una dolcezza davvero unica!

Stefano De Martino da piccolissimo, l’avete mai visto? Quanta dolcezza!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino non perde mai occasione di poter intrattenere il suo caro pubblico con degli scatti fotografici davvero incredibili. Non soltanto, infatti, l’ex ballerino di Amici è solito mostrare ai suoi sostenitori divertenti ed incredibili Instagram Stories che rappresentano la sua quotidianità napoletana, ma è solita condividere anche fotografie davvero inedite. Questa di cui vi stiamo parlare, senza alcun dubbio, rientra tra essi. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, lo scatto che abbiamo rintracciato sul profilo social ufficiale di Stefano è davvero inedito. E, soprattutto, lo ritrae davvero da piccolissimo. Si, avete ragione: non è assolutamente la prima volta. Già recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di una fotografia da bambino. In cui, tra l’altro, non si può fare a meno di notare la somiglianza con il suo piccolo Santiago. Quella che, però, vi mostreremo tra pochissimo risale a diversissimo tempo fa. E ritrae un Stefano davvero piccino piccino. Siete curiosi anche voi di vederlo? Benissimo: ci pensiamo noi. Eccolo qui in tutta la sua bellezza.

Si, avete visto proprio bene: è proprio Stefano da piccolissimo. Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto, sia chiaro. Ma, vi assicuriamo, è proprio lui in tutta la sua bellezza e tenerezza! Uno scatto davvero dolcissimo, vero?