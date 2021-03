Diletta Leotta, regalo folle di Can Yaman: sapete quanto costa l’anello?

Can Yaman ha regalato un anello a Diletta Leotta, ma sapete quanto costa? Ve lo diciamo noi in questo articolo

Diletta Leotta e Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate del momento. Lei è conduttrice televisiva, nonché volto di Dazn e sogno proibito di milioni di italiani; lui invece è un attore turco e anch’egli sogno proibito di tantissime donne italiane. La loro storia d’amore, nonostante sia nata da poco, sembra essere già molto importante. Pare che l’attore abbia già chiesto la mano della compagna, facendo girare addirittura un aereo sul cielo di Roma. La coppia dunque sembra fare sul serio e pare ci siano state anche le presentazioni in famiglia. Di recente, infatti, Can è stato immortalato sui social insieme al fratello della Leotta.

Diletta Leotta, quanto costa l’anello regalato da Can Yaman

È da qualche giorno che la conduttrice televisiva sfoggia un nuovo e scintillante anello al dito. Si tratta di un anello di fidanzamento? Al momento non possiamo confermarlo con certezza. L’unica cosa certa è che l’anello, probabilmente regalatogli dal compagno, è veramente sfarzoso. Si tratta di una fedina in platino di un noto marchio. Tale fedina è caratterizzata da un diamante centrale taglio smeraldo e micro pavé di diamanti lungo la fascia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Per tutte le donne che stanno pensando di acquistarlo, sappiate che il prezzo è abbastanza elevato. Esso infatti varia a seconda delle caratteristiche della pietra centrale, ma il prezioso gioiello non vale meno di quarantamila euro. A questo punto pare che Can sia pronto a fare follie per conquistare la sua Diletta. La Leotta ne va fiera e sfoggia l’anello con il brillante al dito. Quando arriverà il matrimonio? I fan della coppia sperano presto. Nel frattempo, Can e Diletta si godono questo periodo da fidanzati e chissà se un giorno saranno marito e moglie.