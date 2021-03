L’Isola dei Famosi, scoppia una lite accesa: “Tu non stai bene”, cosa è successo su Parasite Island.

Mancano poche ore alla seconda puntata de L’Isola dei famosi! Come per il GF Vip 5, infatti, anche il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì. E per questa sera si preannuncia una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Nel frattempo, la vita isolana è iniziata da qualche giorno e, tra i naufraghi, sono nate le prime discussioni. Anche a Parasite Island, dove gli abitanti sono solo tre! Quello che i Rafinados e i Burinos non sanno, infatti, è che poco distanti da loro c’è un’altra isola, dove si trovano Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, aspiranti naufraghi. A far loro da guida per prepararsi alle difficoltà dell’isola c’è Marco Maddaloni, il vincitore della scorsa edizione del reality. Ma è proprio quest’ultimo ad avere avuto un’accesa discussione con Fariba, mamma di Giulia Salemi. Il motivo? Colpa di un tronco! Scopriamo cosa è accaduto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, scoppia una lite tra Marco Maddaloni e Fariba: clima rovente su Parasite Island

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è iniziata solo da qualche giorno ma in Honduras il clima è già incandescente. Se sull’isola principale ci sono due gruppi, i Rafinados e i Burinos, separati da una barriera, sulla Parasite Island ci sono solo tre abitanti. Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani sono gli anti-naufraghi per eccellenza, poco adatti al contesto e alle difficoltà della vita sull’isola. Ad aiutarli, quindi, è arrivato Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione dell’Isola: a lui il compito di trasformarli in veri naufraghi, in modo da unirli al gruppo dei concorrenti ufficiali. A pochi giorni dall’inizio, però, Maddaloni ha già avuto una discussione con Fariba. Colpa di un tronco, che Marco ha preso per utilizzarlo per il fuoco, non sapendo che la Tehrani lo utilizza per meditare. “Tu non stai bene!”, esclama Marco, che sottolinea come il tronco sia perfetto per accendere il fuoco. Fariba, però, non è dello stesso avviso e accusa Maddaloni di averle fatto un dispetto. La scena è già diventata virale sui social, ecco un tweet apparso poco fa:

non fariba che litiga per il tronco su cui medita metateatro #isola pic.twitter.com/ob22RvFqc9 — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) March 18, 2021

Insomma, a proposito di fuoco, il clima è già rovente sull’Isola. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutte le novità! Appuntamento alle ore 21 e 40, su Canale !