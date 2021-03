Tommaso Zorzi al centro di un’altra polemica riguardante il montepremi vinto al GF Vip: lui risponde tramite social, cos’è accaduto.

Tommaso Zorzi di nuovo sotto attacco. Stavolta si tratta della decisione di donare l’intera somma del montepremi vinto al GF Vip in beneficenza. Per regolamento, il vincitore del reality è tenuto a devolvere la metà della cifra ad una causa benefica a sua scelta. Zorzi, però, ha deciso di non tenere per sé neanche quello. Ha destinato tutta la somma di denaro (100000 euro) ad un’associazione che si occupa di anziani soli. Un gesto lodevole, anche in considerazione della giovane età dell’influencer. A soli 25 anni ha dato un forte segnale di quanto gli anziani siano importanti e vadano protetti come un vero tesoro per tutta la società. La decisione è stata presa anche in conseguenza dei lutti subiti l’anno scorso, di cui ha parlato più volte nella casa del GF. Entrambe le sue nonne sono venute a mancare purtroppo e per lui si è trattato di due perdite molto dolorose. Una parte del popolo del web tuttavia non ha gradito qualcosa. Vediamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi, “Mi sembra assurdo!”: la replica alla polemica sul montepremi

L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere pubblicamente di aver indirizzato ad un’associazione per anziani l’intero importo incassato al GF Vip. Alcuni non hanno digerito il fatto che lo abbia reso noto, in virtù della regola non scritta che ‘il bene si fa in silenzio’. Proprio questa mattina Zorzi si è trovato a dover spiegare la motivazione del suo comportamento. Tramite delle Instagram Stories ha detto di trovare assurda una polemica del genere. “Ma voi mi credereste se vi dicessi che c’è una polemica sul fatto che io ho donato l’intero montepremi, ovvero 100 mila euro del GF in beneficenza?”, ha detto nel video. Ha poi specificato che, trattandosi di soldi vinti in gioco televisivo e pubblico, è in un certo senso obbligato a comunicarlo. Ospite stamattina in radio da Maurizio Costanzo, Zorzi ha giustamente sottolineato che se non avesse detto nulla le critiche ci sarebbero state ugualmente. Sicuramente molti lo avrebbero rimproverato credendo che aveva tenuto i soldi per sé.

“Quando una volta dissi che se una persona ti vuole dare contro ti darà contro anche quando fai un gesto di bene perchè ti dirà che è per pubblicità”, ha aggiunto Zorzi. Ed effettivamente, come dargli torto?