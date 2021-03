Natalia Paragoni ha appena dato ai suoi fan, sui social, un annuncio a sorpresa: c’è un’incredibile novità in arrivo, ecco cosa uscirà nei negozi a breve!

L’abbiamo conosciuta nello studio di Maria de Filippi, a Uomini e Donne. Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, l’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. La giovane influencer ha lanciato una novità sul suo canale Instagram davvero pazzesca: nessuno sapeva che Naty stava lavorando ad un progetto incredibile. “Per me è stato come fare un lungo viaggio nella mia stessa vita” racconta la Paragoni: ma di cosa si tratta? L’influencer ha scritto un libro! Di cosa parlerà l’ha appena raccontato sul suo canale social…Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla novità in arrivo.

Natalia Paragoni, incredibile novità in arrivo : l’annuncio sui social

Natalia Paragoni ha dato un annuncio a sorpresa: il 6 aprile uscirà in libreria il suo libro! ‘La vita secondo Naty’ è il nome del libro che sarà disponibile in tutte le librerie: ma di cosa parla? La giovane influencer ha raccontato nel suo canale Instagram di aver fatto un viaggio lungo tutta la vita: “Un’esperienza che mi ha portata ad affrontare esperienze passate, ho lottato con fantasmi che pensavo di aver sconfitto, ho vissuto nuovamente gioie, avventure e battaglie” ha spiegato. Questo il post in cui ha dato l’annuncio del suo nuovo progetto:

“Ciò che sono oggi è il frutto della mia vita passata: infanzia, adolescenza e prima età adulta. Un’altalena continua! Mi è sembrato di stare sulle montagne russe, ma sono felice di condividere presto con voi il frutto di questo mio viaggio. Quando incontrate una persona, datele una possibilità” ha concluso la Paragoni, felice di condividere con i suoi fan la sua vita. I fan sono felicissimi e sorpresi, non vedono l’ora di leggere il libro dell’ex corteggiatrice, oggi famosa influencer!